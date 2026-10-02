छोटी अलमारी को व्यवस्थित करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
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छोटी अलमारी को व्यवस्थित करना एक मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन सही तरीके से किया जाए तो यह काम आसान हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ आसान टिप्स और तरीके अपनाने की जरूरत है, जिससे आप अपनी अलमारी को न केवल साफ-सुथरा रख सकें, बल्कि उसमें अधिक जगह भी बना सकें। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी छोटी अलमारी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
#1
कपड़ों को श्रेणी अनुसार बांटे
अपनी छोटी अलमारी को व्यवस्थित करने का पहला कदम है कि आप अपने कपड़ों को श्रेणी अनुसार बांटे, जैसे कि ऑफिस, रोजमर्रा के लिए, खेलकूद आदि।
इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने और कौन-कौन से कपड़े हैं और किस तरह के कपड़ों की ज्यादा जरूरत है।
इस तरह से आप कपड़ों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और अलमारी में अधिक जगह भी बनेगी।
इसके अलावा इससे आपको कपड़ों को आसानी से ढूंढने में भी मदद मिलेगी।
#2
मौसम के अनुसार रखें
अलमारी में मौसम के अनुसार कपड़े रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे गर्मियों में हल्के और पतले कपड़े रखें, जबकि सर्दियों में मोटे और गर्म कपड़े रखें। इससे न केवल आपकी अलमारी व्यवस्थित रहेगी बल्कि आप आसानी से अपने जरूरत के अनुसार कपड़े ढूंढ पाएंगे।
इसके अलावा मौसम अनुसार कपड़े रखने से अलमारी में अधिक जगह भी बनेगी और आप बिना किसी परेशानी के अपने कपड़ों को आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे।
#3
कपड़े टांगने के लिए सही तरीके का उपयोग करें
छोटी अलमारी में अधिक जगह बनाने के लिए कपड़े टांगने के सही तरीके का उपयोग करना चाहिए।
आप एक ही हैंगर पर कई कपड़े लटका सकते हैं, जिससे जगह बचती है।
इसके अलावा आप अलग-अलग आकार और प्रकार के हैंगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्कर्ट के लिए, जैकेट के लिए आदि।
इससे न केवल आपकी अलमारी व्यवस्थित रहेगी बल्कि आप आसानी से अपने कपड़ों को ढूंढ पाएंगे और उनका रखरखाव भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे।
#4
दराजों का सही इस्तेमाल करें
अगर आपकी अलमारी में दराजें हैं तो उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आप छोटी दराजों में मोजे, बेल्ट, टाई आदि सामान रख सकते हैं, जिससे आपकी अलमारी साफ-सुथरी रहेगी।
इसके अलावा आप दराजों को विभाजित करके उनमें छोटे-छोटे हिस्से बना सकते हैं, जिससे अलग-अलग सामान रखने में आसानी होगी।
इससे न केवल आपकी अलमारी व्यवस्थित रहेगी बल्कि आप आसानी से अपने सामान को ढूंढ पाएंगे और उनका रखरखाव भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे।
#5
जूते और अन्य सामान के लिए अलग जगह बनाएं
जूते और अन्य सामान जैसे बेल्ट, टाई आदि के लिए अलग जगह बनाना बहुत जरूरी होता है ताकि आपकी अलमारी व्यवस्थित रहे। आप जूते रखने के लिए छोटे रैक या डिब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके।
इसके अलावा आप अपनी अलमारी के दरवाजे पर छोटे हुक लगाकर उनमें अपनी बेल्ट्स और टाईज लटका सकते हैं। इससे आपकी अलमारी न केवल व्यवस्थित रहेगी बल्कि इसे इस्तेमाल करना भी आसान होगा।