दिवाली से पहले घर को चमकदार बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
दिवाली का त्योहार रोशनी, खुशियों और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस मौके पर लोग अपने घरों की सफाई पर खास ध्यान देते हैं ताकि त्योहार की रौनक बढ़ सके। घर की सफाई से न केवल घर साफ-सुथरा दिखता है, बल्कि मन भी शांत और खुशहाल रहता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को दिवाली के लिए तैयार कर सकते हैं।
#1
दीवारों की सफाई
दिवाली से पहले दीवारों की सफाई करना बहुत जरूरी है।
इसके लिए हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा सफेद सिरका मिलाकर एक स्पंज या कपड़े की मदद से दीवारों को पोछ सकते हैं। इससे धूल-मिट्टी और दाग-धब्बे आसानी से हट जाएंगे।
अगर आपकी दीवारों पर रंग है तो ध्यान रखें कि ज्यादा जोर न लगाएं ताकि रंग खराब न हो।
इसके अलावा दीवारों पर लगे किसी भी प्रकार के स्टिकर को भी हटा दें।
#2
फर्नीचर की देखभाल
फर्नीचर की सफाई के लिए पहले उसे अच्छे से झाड़ू लगाएं, फिर एक मुलायम कपड़े को हल्के गुनगुने पानी में डुबोकर फर्नीचर को पोछें।
लकड़ी के फर्नीचर को चमकदार बनाए रखने के लिए उस पर थोड़ा सा जैतून का तेल या लकड़ी की पॉलिश लगाएं। सोफे जैसे कपड़े के फर्नीचर को भी साबुन वाले पानी से साफ करें और उसे धूप में सूखा दें।
इसके अलावा फर्नीचर की दराजों और अलमारियों को भी साफ करें।
#3
रसोई की सफाई
रसोई घर का सबसे जरूरी हिस्सा होता है, इसलिए इसकी सफाई पर खास ध्यान दें। सबसे पहले चूल्हा, वॉशबेसिन और काउंटरटॉप्स को साफ करें। इसके लिए नींबू के रस या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अलमारियों और दराजों को खाली करके उन्हें भी साफ करें। रसोई की दराजों और अलमारियों को भी अच्छे से साफ करें। इसके लिए आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं।
#4
स्नानघर की सफाई
स्नानघर की सफाई करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहां हर दिन कई लोग आते-जाते हैं। सबसे पहले शौचालय सीट को क्लीनर से साफ करें, फिर सिंक और शॉवर एरिया को भी अच्छे से धो लें।
दीवारों पर लगे किसी भी प्रकार के दाग-धब्बों को हटाने के लिए टूथपेस्ट या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। इसके बाद स्नानघर के फर्श को भी साफ करें और उसे सूखने दें।
#5
रोशनी की व्यवस्था
दिवाली रोशनी का त्योहार है इसलिए घर में रोशनी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आप अपने घर में अलग-अलग प्रकार की लाइट्स लगा सकते हैं जैसे कि स्ट्रिंग लाइट्स, फ्लोरोसेंट लाइट्स आदि।
आप चाहें तो दीयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो त्योहार की खासियत होती हैं।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने घर को दिवाली के लिए तैयार कर सकते हैं और त्योहार का पूरा आनंद ले सकते हैं।