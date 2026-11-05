दिवाली से पहले घर को चमकदार बनाने के तरीके

दिवाली से पहले घर को चमकदार बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 06:00 am Nov 05, 202606:00 am

क्या है खबर?

दिवाली का त्योहार रोशनी, खुशियों और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस मौके पर लोग अपने घरों की सफाई पर खास ध्यान देते हैं ताकि त्योहार की रौनक बढ़ सके। घर की सफाई से न केवल घर साफ-सुथरा दिखता है, बल्कि मन भी शांत और खुशहाल रहता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को दिवाली के लिए तैयार कर सकते हैं।