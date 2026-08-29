Loading...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / अपनी कॉफी को प्रोटीन युक्त बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, बढ़ जाएगा पोषण मूल्य
अपनी कॉफी को प्रोटीन युक्त बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, बढ़ जाएगा पोषण मूल्य
कॉफी को प्रोटीन युक्त बनाना

अपनी कॉफी को प्रोटीन युक्त बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, बढ़ जाएगा पोषण मूल्य

लेखन सयाली
Aug 29, 2026
03:05 pm
क्या है खबर?

कॉफी एक ऐसा पेय है, जो न केवल ताजगी देता है, बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। आमतौर पर कॉफी में कैफीन होता है, जो ऊर्जा प्रदान करता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसे प्रोटीन युक्त भी बनाया जा सकता है? प्रोटीन युक्त कॉफी न केवल आपके दिन की शुरुआत ऊर्जा से भरपूर करेगी, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगी। आइए इसके लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके जानते हैं।

#1

बादाम का दूध मिलाएं

बादाम का दूध प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। इसे अपनी कॉफी में मिलाने से न केवल इसका स्वाद बढ़ जाता है, बल्कि यह प्रोटीन युक्त भी हो जाती है।

बादाम के दूध में विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हैं।

इसके अलावा यह लैक्टोज मुक्त होता है, जिससे यह उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है, जिन्हें दूध से एलर्जी होती है या वे लैक्टोज को नहीं पचा पाते।

#2

सोया दूध का करें उपयोग

सोया दूध भी प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। इसे अपनी कॉफी में मिलाकर आप इसे अधिक पौष्टिक बना सकते हैं।

सोया दूध में मौजूद प्रोटीन आपके शरीर को ऊर्जा देती है और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इसके अलावा सोया दूध में अच्छे तेल भी होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए लाभकारी होते हैं।

सोया दूध की कॉफी का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, जिससे आपकी कॉफी और भी खास बन जाती है।

ADVERTISEMENT

#3

प्रोटीन पाउडर का करें इस्तेमाल

अगर आप अपनी कॉफी में सीधे प्रोटीन पाउडर मिलाते हैं तो यह सबसे आसान तरीका हो सकता है। बाजार में कई प्रकार के प्रोटीन पाउडर उपलब्ध होते हैं, जिन्हें आप अपनी पसंद अनुसार चुन सकते हैं।

यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जो जल्दी में हैं या जिन्हें अन्य सामग्रियों का स्वाद पसंद नहीं आता।

प्रोटीन पाउडर से आपकी कॉफी न केवल पौष्टिक बनेगी, बल्कि स्वादिष्ट भी होगी।

ADVERTISEMENT

#4

बादाम या काजू का मक्खन डालें

बादाम या काजू का मक्खन आपकी कॉफी को एक अनोखा स्वाद दे सकता है और साथ ही इसे प्रोटीन युक्त भी बना सकता है।

इन मेवों में मौजूद प्रोटीन आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है।

इसके अलावा इन मेवों में अच्छी वसा भी होती हैं, जो दिल की सेहत के लिए लाभकारी होती हैं। इस तरह आपकी कॉफी पौष्टिक और स्वादिष्ट बन जाती है।

#5

ग्रीक दही का करें उपयोग

ग्रीक दही एक ऐसा डेयरी उत्पाद है, जिसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसे अपनी कॉफी में मिलाकर आप इसे अधिक पौष्टिक बना सकते हैं।

ग्रीक दही की मलाईदार बनावट आपकी कॉफी को एक नया अंदाज देती है और साथ ही इसमें मौजूद प्रोटीन आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है।

इन सभी तरीकों से आप अपनी रोजमर्रा की कॉफी को न केवल स्वादिष्ट, बल्कि पौष्टिक भी बना सकते हैं।

ADVERTISEMENT