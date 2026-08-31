घर को वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित बनाना है तो अपनाएं ये 5 तरीके

सीढ़ियां अक्सर गिरने का मुख्य कारण बनती हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित बनाना बहुत जरूरी है। सीढ़ियों के दोनों ओर पकड़ने के लिए रेलिंग लगवाएं और उन्हें अच्छी तरह से मजबूत करें।

इसके अलावा सीढ़ियों पर फिसलन रोकने वाली चटाई लगवाएं ताकि फिसलन न हो। सीढ़ियों को नियमित रूप से साफ रखें और ध्यान दें कि कोई चीज रास्ते में न हो।

अगर संभव हो तो सीढ़ियों पर रोशनी का अच्छा इंतजाम करें ताकि अंधेरे में कोई समस्या न हो।