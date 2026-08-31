घर को वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित बनाना है तो अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे हमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर को सुरक्षित और आरामदायक बनाना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित बना सकते हैं। इन तरीकों से न केवल उनकी सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि उनका जीवन भी आरामदायक होगा।
#1
फिसलन वाली सतहों को बनाएं सुरक्षित
बाथरूम और रसोई जैसी जगहों पर फिसलन एक बड़ी समस्या हो सकती है। इन जगहों पर फिसलन रोकने वाली चटाई का उपयोग करें और फर्श को नियमित रूप से साफ रखें।
इसके अलावा बाथरूम में सहारा देने वाले हैंडल लगवाएं ताकि वरिष्ठ नागरिक आसानी से उठ-बैठ सकें और फिसलने से बच सकें। रसोई में भी ध्यान रखें कि पानी या तेल न फैले रहें। यहां पर भी सहारा देने वाले हैंडल का इस्तेमाल करें।
#2
सीढ़ियों को बनाएं सुरक्षित
सीढ़ियां अक्सर गिरने का मुख्य कारण बनती हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित बनाना बहुत जरूरी है। सीढ़ियों के दोनों ओर पकड़ने के लिए रेलिंग लगवाएं और उन्हें अच्छी तरह से मजबूत करें।
इसके अलावा सीढ़ियों पर फिसलन रोकने वाली चटाई लगवाएं ताकि फिसलन न हो। सीढ़ियों को नियमित रूप से साफ रखें और ध्यान दें कि कोई चीज रास्ते में न हो।
अगर संभव हो तो सीढ़ियों पर रोशनी का अच्छा इंतजाम करें ताकि अंधेरे में कोई समस्या न हो।
#3
रोशनी का रखें ध्यान
अच्छी रोशनी न केवल घर को सुंदर बनाती है, बल्कि यह दुर्घटनाओं से बचाने में भी मदद करती है। हर कमरे में अच्छी रोशनी होनी चाहिए, खासकर उन जगहों पर जहां वरिष्ठ नागरिक चलते हैं।
रात के समय लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि अंधेरे में कोई समस्या न हो।
इसके अलावा बाथरूम, सीढ़ियां और रसोई में भी अच्छी रोशनी होनी चाहिए ताकि कोई गिरावट न हो और वरिष्ठ नागरिक आसानी से चल सकें।
#4
फर्नीचर को बनाएं सुरक्षित
फर्नीचर भी गिरने का कारण बन सकता है, इसलिए इसे इस तरह से व्यवस्थित करें कि रास्ते में कोई रुकावट न हो। भारी फर्नीचर को दीवार से सटाकर रखें ताकि वे गिरें नहीं और आसानी से उठाए जा सकें।
छोटे टेबल आदि को हटाकर जगह खाली रखें ताकि कोई ठोकर लगने की संभावना न रहे।
इसके अलावा तेज किनारों वाले फर्नीचर से बचें और गोल किनारों वाले फर्नीचर का उपयोग करें ताकि चोट लगने की संभावना कम हो।
#5
आपातकालीन सेवाओं का रखें ध्यान
आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड नंबर हमेशा पास रखें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके।
इसके अलावा घर में एक छोटा सा प्राथमिक उपचार सामग्री का डिब्बा रखें। परिवार के सभी सदस्यों को इन नंबरों और सामग्री का उपयोग करना सिखाएं ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने घर को वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित बना सकते हैं।