रोजाना के भोजन को और भी ज्यादा पौष्टिक बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

मसाले न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि कई तरह के स्वास्थ्य लाभ भी देते हैं। जैसे हल्दी सूजन कम करने में मदद करती है, जबकि जीरा पाचन क्रिया को सुधारता है।

अदरक और लहसुन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। इन मसालों का सही उपयोग करके आप अपने खाने को पौष्टिक बना सकते हैं।

इसके अलावा आप अपने भोजन में दालचीनी, काली मिर्च, धनिया पाउडर आदि मसालों को भी शामिल कर सकते हैं।