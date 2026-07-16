शरीर के तापमान को संतुलित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

नियमित कसरत करने से आपके शरीर का तापमान संतुलित रहता है। योग, ध्यान या हल्की सैर आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। इससे न केवल आपका मानसिक तनाव कम होता है, बल्कि शरीर की गर्मी भी नियंत्रित रहती है।

रोजाना 30 मिनट की कसरत से आप अपने शरीर को सक्रिय रख सकते हैं और उसका तापमान संतुलित कर सकते हैं।

इसके अलावा कसरत से पसीना आता है, जिससे विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है।