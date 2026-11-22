हैंगर का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। भारी जैकेट्स और कोट्स के लिए मजबूत हैंगर का इस्तेमाल करें ताकि वे ठीक से लटके रहें।

हल्के कपड़ों जैसे शर्ट्स और टी-शर्ट के लिए सामान्य प्लास्टिक या लकड़ी के हैंगर का उपयोग करें।

इसके अलावा आप अलग-अलग आकार और डिजाइन वाले हैंगर का उपयोग करके अपनी अलमारी को स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। इससे न केवल आपकी अलमारी व्यवस्थित रहेगी, बल्कि देखने में भी आकर्षक लगेगी।