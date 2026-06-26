रीढ़ को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रहेंगे दर्द से दूर

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भारी सामान उठाते समय सावधानी बरतें

भारी सामान उठाते समय घुटनों का सहारा लें और पीठ को सीधा रखें। कभी भी झुककर भारी सामान न उठाएं क्योंकि इससे आपकी रीढ़ पर अधिक दबाव पड़ सकता है। भारी सामान उठाते समय अपने पैरों की ताकत का उपयोग करें और पीठ को सीधा रखें ताकि किसी भी तरह की चोट से बच सकें। इसके अलावा अगर संभव हो तो भारी सामान को खींचने या धकेलने का तरीका अपनाएं। इससे आपकी रीढ़ पर कम दबाव पड़ेगा।