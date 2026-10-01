सर्दियों में पालतू जानवर का ऐसे रखें ख्याल

सर्दियों में पालतू जानवर को आरामदायक रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 04:23 pm Oct 01, 202604:23 pm

क्या है खबर?

सर्दियों का मौसम हमारे लिए जितना मुश्किल होता है, पालतू जानवरों के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है। पालतू जानवरों के लिए सर्दियों में खुद को गर्म रखना कठिन हो सकता है क्योंकि उनके पास हमारे जैसे गर्म कपड़े नहीं होते हैं। इसके अलावा सर्दियों में पालतू जानवरों को सर्दी, खांसी और फ्लू जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। आइए आज हम आपको 5 तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप पालतू जानवर को सुरक्षित रख सकते हैं।