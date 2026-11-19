रोजाना दो बार ब्रश करना और फ्लॉस करना मुंह की बदबू को दूर रखने का सबसे जरूरी तरीका है। सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए ताकि कीटाणु और खाने के टुकड़े हट जाएं।

फ्लॉस करने से दांतों के बीच की गंदगी भी साफ होती है, जहां ब्रश नहीं पहुंच पाता।

इसके अलावा नियमित ब्रश और फ्लॉस करने से मसूड़े भी स्वस्थ रहते हैं और दांतों में कीड़ा लगने का खतरा कम होता है।