पूरे दिन ताजा मुंह रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, जल्द दिखेगा असर
क्या है खबर?
मुंह की बदबू एक आम समस्या है, जिससे कई लोग परेशान रहते हैं। यह समस्या न केवल आत्मविश्वास को कमजोर करती है, बल्कि सामाजिक जीवन में भी बाधा डालती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने मुंह की बदबू को दूर कर सकते हैं और ताजगी महसूस कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने मुंह को साफ और स्वस्थ रख सकते हैं।
#1
रोजाना ब्रश और फ्लॉस करें
रोजाना दो बार ब्रश करना और फ्लॉस करना मुंह की बदबू को दूर रखने का सबसे जरूरी तरीका है। सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए ताकि कीटाणु और खाने के टुकड़े हट जाएं।
फ्लॉस करने से दांतों के बीच की गंदगी भी साफ होती है, जहां ब्रश नहीं पहुंच पाता।
इसके अलावा नियमित ब्रश और फ्लॉस करने से मसूड़े भी स्वस्थ रहते हैं और दांतों में कीड़ा लगने का खतरा कम होता है।
#2
माउथवॉश का उपयोग करें
माउथवॉश का उपयोग करने से आपके मुंह की ताजगी बनी रहती है और कीटाणु भी खत्म होते हैं।
इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो मुंह के अंदरूनी हिस्सों को साफ करते हैं और बदबू पैदा करने वाले तत्वों को खत्म करते हैं।
दिन में एक बार माउथवॉश का उपयोग करने से आपके मुंह की ताजगी बनी रहती है और आप आत्मविश्वास महसूस करते हैं। इसके अलावा, माउथवॉश से आपके मसूड़े भी स्वस्थ रहते हैं।
#3
पानी पीते रहें
पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आपके शरीर के साथ-साथ आपके मुंह के लिए भी फायदेमंद होता है। पानी पीने से आपके मुंह में लार बनती है, जो कीटाणु को खत्म करने में मदद करती है।
इसके अलावा पानी पीने से आपके मुंह में मौजूद खाने के टुकड़े और गंदगी भी साफ होती जाती है। दिनभर पानी पीने से आपका शरीर तरलता बनाए रखता है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।
#4
च्यूइंग गम चबाएं
बिना चीनी वाली च्यूइंग गम चबाने से भी आपकी मुंह की बदबू दूर हो सकती है। च्यूइंग गम चबाने पर आपके मुंह में लार बनती है, जो कीटाणु को खत्म करने में मदद करती है और आपकी सांसों को ताजगी देती है।
इसके अलावा च्यूइंग गम चबाने से आपके मुंह के अंदरूनी हिस्से साफ रहते हैं और आपको आत्मविश्वास महसूस होता है। दिन में एक-दो बार च्यूइंग गम चबाने से आपकी मुंह की ताजगी बनी रहती है।
#5
नियमित रूप से दांतों के डॉक्टर से जांच करवाएं
हर 6 महीने में दांतों के डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी होता है ताकि किसी भी समस्या का समय रहते समाधान हो सके।
डॉक्टर आपकी दांतों और मसूड़ों की स्थिति को देखकर आपको सही सलाह देते हैं और अगर कोई समस्या हो तो उसका उपचार बताते हैं।
इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने मुंह की बदबू दूर रख सकते हैं और ताजगी महसूस कर सकते हैं।