गर्मियों के दौरान पानी की टंकी के पानी को ठंडा रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

गर्मियों में छत पर रखी पानी की टंकी का पानी गर्म हो जाता है। इससे पीने का पानी न केवल गर्म, बल्कि बैक्टीरिया से भरा हो सकता है। ऐसे में इसके सेवन से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि, अगर आप कुछ सरल उपायों को अपनाते हैं तो आप अपनी पानी की टंकी के पानी को ठंडा और साफ रख सकते हैं। आइए पानी की टंकी के पानी को ठंडा और स्वच्छ रखने के तरीके जानते हैं।

#1 टंकी को धूप से बचाएं सूरज की सीधी किरणें पानी की टंकी को गर्म कर सकती हैं, जिससे पानी गर्म हो जाता है। ऐसे में इसे ऐसी जगह रखें, जहां सीधी धूप न पड़े। अगर टंकी को ऐसी जगह रखना संभव नहीं है तो इसे रंग कर सकते हैं। इसके लिए हल्के रंग का इस्तेमाल करें, जैसे सफेद या हल्का नीला। ये रंग सूर्य की किरणों को कम अवशोषित करते हैं और इनकी वजह से पानी ज्यादा गर्म नहीं होता है।

#2 टंकी को ढकें पानी की टंकी को ढकने से न केवल यह साफ रहती है, बल्कि इससे सूरज की किरणों का प्रभाव भी कम होता है। इसके लिए आप बाजार से टंकी के लिए बने कवर खरीद सकते हैं या फिर किसी कुशल दर्जी से इसे सिलवा सकते हैं। इस तरह टंकी का पानी साफ रहेगा और ठंडा भी होगा। इसके अलावा टंकी को ढकने से कीड़े-मकोड़े भी अंदर नहीं आएंगे और इससे पानी में बैक्टीरिया का खतरा भी कम हो जाएगा।

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#3 टंकी के आसपास पेड़ लगाएं अगर आपकी पानी की टंकी खुली जगह पर रखी हुई है तो उसके आसपास पेड़ और पौधे लगाना एक अच्छा विचार हो सकता है। पेड़ न केवल प्राकृतिक छांव देते हैं, बल्कि उनकी जड़ों के कारण जमीन में नमी भी बनी रहती है, जिससे टंकी का पानी ठंडा रहता है। इसके अलावा पेड़ वातावरण को भी साफ करते हैं और आसपास की गर्मी को भी कम करने में मदद कर सकते हैं।

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#4 टंकी के पास कूलर लगाएं पानी की टंकी को ठंडा रखने के लिए आप कूलर का भी सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप टंकी के पास एक छोटा कूलर रख सकते हैं, जो पानी को ठंडा रखने में मदद करेगा। कूलर के ठंडे पानी से टंकी का पानी भी ठंडा हो जाएगा। इस तरह आप बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के आसानी से अपनी पानी की टंकी का पानी ठंडा रख सकते हैं और उसे पी कर ताजगी पा सकते हैं।