लंच बॉक्स को साफ-सुथरा और ताजा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
लंच बॉक्स आपके खाने को सुरक्षित और ताजा रखने का एक जरूरी साधन है। चाहे आप ऑफिस, कॉलेज या स्कूल जाते हों, एक अच्छा लंच बॉक्स आपके भोजन को सुरक्षित और ताजा बनाए रखता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आपका लंच बॉक्स लंबे समय तक नया जैसा बना रहेगा और उसमें रखे खाने की गुणवत्ता भी बरकरार रहेगी।
#1
नियमित सफाई करें
लंच बॉक्स की नियमित सफाई बहुत जरूरी है। हर बार इस्तेमाल करने के बाद इसे गर्म पानी और साबुन से धोएं। इससे कीटाणु और गंदगी नहीं बढ़ेगी और आपका लंच बॉक्स हमेशा ताजा रहेगा।
अगर आपके लंच बॉक्स में किसी तरह की गंध या दाग लग गए हों तो उसे साफ करने के लिए हल्के सिरके या नींबू का उपयोग कर सकते हैं। इससे लंच बॉक्स की चमक भी बनी रहेगी और उसमें कोई गंध नहीं आएगी।
#2
सही तरीके से रखें
लंच बॉक्स को सही जगह पर रखना भी जरूरी है। इसे सूखे स्थान पर रखें ताकि नमी न हो। नमी से फफूंदी लग सकती है, जिससे लंच बॉक्स खराब हो सकता है।
अगर आप लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं करने वाले हैं तो इसे हवा बंद डिब्बे में रखें। इससे नमी अंदर नहीं जाएगी और आपका लंच बॉक्स लंबे समय तक नया जैसा बना रहेगा। ध्यान रखें कि लंच बॉक्स को धूप में न रखें।
#3
अलग-अलग हिस्सों का उपयोग करें
अलग-अलग हिस्सों वाला लंच बॉक्स आपके भोजन को अलग-अलग हिस्सों में रखने में मदद करता है। इससे सब्जियां, रोटी और दाल आदि एक साथ नहीं मिलतीं और उनका स्वाद बना रहता है।
इसके अलावा इससे आपके भोजन की गुणवत्ता भी बनी रहती है। आप इस तरह के लंच बॉक्स को ऑनलाइन या किसी दुकान से खरीद सकते हैं, जो आपके बजट में फिट बैठता हो।
यह आपके खाने को ताजा और सुरक्षित रखने में मददगार साबित हो सकता है।
#4
सुरक्षित मटेरियल चुनें
जब भी आप नया लंच बॉक्स खरीदें तो यह सुनिश्चित करें कि वह सुरक्षित मटेरियल से बना हो। कुछ प्लास्टिक में ऐसे रसायन होते हैं, जो खाने में मिल सकते हैं। सुरक्षित मटेरियल खाने को सुरक्षित रखता है।
इसके अलावा यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर होता है क्योंकि इसे नष्ट करने पर यह प्रदूषण नहीं फैलाता।
सुरक्षित मटेरियल से बना लंच बॉक्स लंबे समय तक टिकाऊ रहता है।
#5
माइक्रोवेव और मशीन से बचें
अगर आपके पास माइक्रोवेव या बर्तन धोने की मशीन नहीं है तो इनका उपयोग करने से बचें क्योंकि इससे आपका लंच बॉक्स जल्दी खराब हो सकता है।
इन उपकरणों का उपयोग करने से प्लास्टिक में दरारें आ सकती हैं, जिससे कीटाणु फैल सकते हैं। बेहतर होगा कि आप हाथों से ही इसे साफ करें।
इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने लंच बॉक्स को लंबे समय तक नया जैसा बना सकते हैं।