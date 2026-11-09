स्पाइडर प्लांट की पत्तियों को चमकदार बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

सर्दियों में स्पाइडर प्लांट को ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती। जब मिट्टी सूखी महसूस हो तब ही पानी दें ताकि जड़ें खराब न हों और पौधा स्वस्थ रहे।

ज्यादा पानी देने से पौधे की जड़ें खराब हो सकती हैं और उसकी वृद्धि रुक सकती है। इसलिए सही मात्रा में पानी देना बहुत जरूरी है।

इसके अलावा मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए पौधे के आसपास पानी डालें, जिससे पौधे को पर्याप्त नमी मिलेगी और वह स्वस्थ रहेगा।