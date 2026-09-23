घर को धूल-मिट्टी से मुक्त रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
घर की धूल-मिट्टी को दूर करने के लिए बस सफाई करना काफी नहीं है। इसके लिए कुछ खास तरीकों और उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे घर की हवा साफ रहती है और बीमारियों का खतरा कम होता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने घर को धूल-मिट्टी से मुक्त रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। इन तरीकों से आपका घर न केवल साफ रहेगा बल्कि स्वस्थ भी रहेगा।
#1
नियमित सफाई मशीन का उपयोग करें
अपने घर की नियमित सफाई मशीन से सफाई करना बहुत जरूरी है। खासकर उन जगहों पर, जहां धूल सबसे ज्यादा जमा होती है जैसे कालीन, सोफा और पर्दे।
सफाई मशीन का इस्तेमाल करने से न केवल धूल हटती है बल्कि छोटे-छोटे कण भी निकल जाते हैं, जो आंखों और नाक में जलन पैदा कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि सफाई मशीन के फिल्टर अच्छे हों ताकि धूल बाहर न निकल सके और हवा साफ बनी रहे।
#2
हवा साफ करने वाले यंत्र का करें इस्तेमाल
हवा साफ करने वाला यंत्र आपके घर की हवा को साफ करने में मदद करता है। यह हवा में मौजूद छोटे-छोटे कणों को पकड़ता है और उन्हें बाहर निकालता है, जिससे हवा ताजी रहती है।
इसे अपने बेडरूम या लिविंग रूम में रखें, जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसे नियमित रूप से साफ करना न भूलें।
हवा साफ करने वाले यंत्र का इस्तेमाल करने से आप एक स्वस्थ और ताजगी भरी हवा पा सकते हैं।
#3
पर्दे और तकियों के कवर धोएं
पर्दे और तकियों के कवर भी धूल-मिट्टी को अपने अंदर समेट लेते हैं, इसलिए इन्हें नियमित रूप से धोना चाहिए।
हफ्ते में एक बार इन्हें गर्म पानी से धोएं और धूप में सुखाएं ताकि सारे कीटाणु खत्म हो जाएं। इससे आपका बेडरूम न केवल साफ रहेगा बल्कि ताजगी भरी भी महसूस होगी।
इसके अलावा इन चीजों को धोने से आपकी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा और आप बीमारियों से बचे रहेंगे।
#4
फर्श को पोछें
घर के फर्श को पोछना भी एक जरूरी कदम है जिससे धूल हटाई जा सकती है। इसके लिए गर्म पानी में थोड़ा सा साबुन मिलाकर पोछा लगाएं। इससे न केवल फर्श साफ होगा बल्कि कीटाणु भी मरेंगे।
हफ्ते में 2 बार इस प्रक्रिया को अपनाएं ताकि आपका घर हमेशा ताजा और साफ-सुथरा दिखे।
इसके अलावा पोछा लगाने से घर की महक भी बेहतर हो जाएगी और आप एक स्वस्थ वातावरण में रह सकेंगे।
#5
दरवाजों और खिड़कियों को साफ रखें
दरवाजों और खिड़कियों के किनारे पर भी बहुत धूल जमा होती है इसलिए इन्हें भी साफ करना चाहिए।
इसके लिए एक गीला कपड़ा लें और इन हिस्सों को अच्छे से पोंछें। इससे न केवल धूल हटेगी बल्कि आपका घर भी ज्यादा साफ-सुथरा दिखेगा।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने घर को हमेशा धूल-मिट्टी से मुक्त रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं।