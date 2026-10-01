सर्दियों में परिवार को स्वस्थ और आरामदायक रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
सर्दियों का मौसम आते ही ठंड का स्तर काफी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप अपने परिवार को स्वस्थ और आरामदायक रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सर्दियों में रोजाना गर्म पानी से नहाने से लेकर गर्मियों में हल्के कपड़े पहनने तक कई तरीके हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपने परिवार के साथ खुद को ठंड से बचा सकते हैं। आइए आज इन तरीकों के बारे में जानते हैं।
#1
गर्म कपड़े पहनें
सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। ठंडे मौसम में गर्म कपड़े पहनने से आपका शरीर गर्म रहता है और आप ठंड से सुरक्षित रहते हैं।
इसके लिए आप ऊनी जैकेट, स्वेटर, मफलर, दस्ताने और टोपी जैसी चीजें पहन सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो गर्म ऊनी मोजे और मोजे भी पहन सकते हैं। इन चीजों के कारण आपका शरीर ठंड के संपर्क में आने से बचा रहेगा।
#2
गर्म पानी से नहाएं
सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे शरीर को ठंड लग सकती है और इसका शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए रोजाना गर्म पानी से नहाएं। इससे शरीर गर्म रहता है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।
इसके अलावा गर्म पानी से नहाने से मांसपेशियों के दर्द में भी आराम मिलता है। अगर आप चाहें तो नहाने के पानी में बैक्टीरिया को खत्म करने वाले साबुन, शैंपू और बॉडीवॉश आदि भी मिलाएं।
#3
पानी पीते रहें
सर्दियों में लोग कम पानी पीते हैं, लेकिन इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है।
दिनभर में 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें।
इसके अलावा आप नारियल पानी, ताजे फलों का रस, छाछ और सूप आदि भी पी सकते हैं। इससे आपका शरीर पानी से भरा रहता है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।
#4
सेहतमंद खाना खाएं
सेहतमंद खाना खाना शरीर को ठंड से सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। इसके लिए खाने में विटामिन-C, विटामिन-D, जिंक, आयरन और प्रोटीन वाली चीजें शामिल करें।
इसके अलावा मौसमी फल और सब्जियों का सेवन करें। साथ ही ताजे फलों का रस और हर्बल चाय पिएं। इससे शरीर को ठंड से लड़ने में मदद मिलेगी और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी मजबूत होगी।
ठंड से बचने के लिए सेहतमंद आहार का सेवन करें।
#5
धूप में समय बिताएं
सर्दियों में धूप में समय बिताने से शरीर को प्राकृतिक तरीके से गर्माहट मिलती है।
इसके अलावा धूप में समय बिताने से शरीर में विटामिन-D की कमी भी दूर होती है, खासतौर से बच्चों को धूप में समय बिताना चाहिए क्योंकि इससे उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं और उनका विकास भी सही तरीके से होता है।
इसके लिए बच्चों को रोजाना सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच धूप में 30 मिनट तक बैठने दें।