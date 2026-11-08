बाथरूम को साफ-सुथरा और ताजा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

बाथरूम की नियमित सफाई बहुत जरूरी है। सप्ताह में कम से कम एक बार सभी सतहों को अच्छे से धोएं, जिसमें बेसिन, नहाने का क्षेत्र, शौचालय की सीट और फर्श शामिल हों।

इसके लिए हल्का साबुन या बाथरूम साफ करने वाला लिक्विड इस्तेमाल करें। इससे न केवल गंदगी हटेगी बल्कि बैक्टीरिया और कीटाणुओं का भी सफाया होगा।

ध्यान रखें कि धोने के बाद सभी चीजों को अच्छी तरह से सूखा लें ताकि फिसलन न हो और बाथरूम ताजा बना रहे।