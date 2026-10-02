सर्दियों के दौरान त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंडी हवाएं और कम नमी के कारण त्वचा का नमी स्तर काफी गिर जाता है। इससे त्वचा रूखी हो जाती है और उसमें जलन महसूस होने लगती है। इस मौसम में त्वचा को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है ताकि वह स्वस्थ और चमकदार बनी रहे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी त्वचा को सर्दियों में भी हाइड्रेट रख सकते हैं।
#1
रोजाना भरपूर पानी पिएं
सर्दियों में भी रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। यह आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है और आपकी त्वचा को अंदर से नमी देता है। एक व्यक्ति को दिनभर में 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए।
इसके अलावा आप नारियल पानी, ताजे फलों का रस और जड़ी-बूटी वाली चाय भी पी सकते हैं। इससे आपकी त्वचा को जरूरी पोषण मिलेंगे और वह स्वस्थ रहेगी।
#2
मॉइस्चराइजर का करें इस्तेमाल
मॉइस्चराइजर का नियमित उपयोग आपकी त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे रूखेपन से बचाता है। सर्दियों में एक अच्छा गुणवत्ता वाला मॉइस्चराइजर चुनें, जो आपकी त्वचा के प्रकार के अनुसार हो।
अगर आपकी त्वचा सूखी है तो गाढ़ा मॉइस्चराइजर चुनें, जबकि तैलीय त्वचा वालों के लिए हल्का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर बेहतर रहेगा।
नहाने के बाद गीली त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाना सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि इससे नमी त्वचा में बंद रहती है।
#3
हाइड्रेटिंग मास्क लगाएं
सप्ताह में दो बार हाइड्रेटिंग मास्क का उपयोग करना आपकी त्वचा को गहराई तक नमी प्रदान कर सकता है और उसे ताजगी महसूस करवा सकता है।
आप बाजार से तैयार हाइड्रेटिंग मास्क खरीद सकते हैं या घर पर ही फलों, दही या शहद से बने मास्क लगा सकते हैं। इनसे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बनेगी।
इसके अलावा हाइड्रेटिंग मास्क लगाने से त्वचा की थकान भी दूर होती है और वह तरोताजा महसूस करती है।
#4
भाप लें
भाप लेना न केवल आपके चेहरे की गंदगी को साफ करता है, बल्कि यह रोमछिद्रों को खोलकर त्वचा को हाइड्रेट करने में भी मदद करता है।
भाप लेने से ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स भी आसानी से निकल जाते हैं। इसके अलावा इससे रक्त संचार बढ़ता है, जिससे त्वचा में निखार आता है।
भाप लेने के बाद जब त्वचा खुली रोमछिद्रों में मॉइस्चराइजर लगाने से वह गहराई तक अवशोषित हो जाता है और त्वचा को भरपूर नमी मिलती है।
#5
संतुलित आहार अपनाएं
आपकी त्वचा का स्वास्थ्य आपके आहार पर भी निर्भर करता है। विटामिन-C, विटामिन-E, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर खाद्य पदार्थ आपकी त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं और उसे स्वस्थ रखते हैं।
फल-सब्जियां, नट्स, बीज, मछली आदि अपने आहार में शामिल करें ताकि आपकी त्वचा को जरूरी पोषण मिलें।
इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपनी त्वचा को सर्दियों में भी हाइड्रेट रख सकते हैं और उसे स्वस्थ बना सकते हैं।