सर्दियों के दौरान त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

भाप लेना न केवल आपके चेहरे की गंदगी को साफ करता है, बल्कि यह रोमछिद्रों को खोलकर त्वचा को हाइड्रेट करने में भी मदद करता है।

भाप लेने से ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स भी आसानी से निकल जाते हैं। इसके अलावा इससे रक्त संचार बढ़ता है, जिससे त्वचा में निखार आता है।

भाप लेने के बाद जब त्वचा खुली रोमछिद्रों में मॉइस्चराइजर लगाने से वह गहराई तक अवशोषित हो जाता है और त्वचा को भरपूर नमी मिलती है।