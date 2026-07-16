रीयूजेबल स्ट्रॉस को साफ रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

स्ट्रॉस का उपयोग करने के बाद इसे तुरंत धो लेना सबसे अच्छा तरीका है। इससे किसी भी प्रकार की गंदगी या कीटाणु नहीं टिकते और दुर्गंध भी नहीं होती है।

इसके लिए गर्म पानी और साबुन का इस्तेमाल करें, फिर इसे साफ पानी से धो लें। अगर आपके पास स्ट्रॉस साफ करने वाला ब्रश है तो उसका भी इस्तेमाल करें।

यह विशेष रूप से उन स्ट्रॉस के लिए फायदेमंद होता है, जो सिलिकॉन या स्टेनलेस स्टील के होते हैं।