रीयूजेबल स्ट्रॉस को साफ रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
आजकल कई लोग रीयूजेबल स्ट्रॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और बार-बार उपयोग किए जा सकते हैं। हालांकि, इन्हें ठीक से साफ और स्टोर न करने पर इनमें से दुर्गंध आने लगती है या ये खराब हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर रीयूजेबल स्ट्रॉस को साफ रखा जा सकता है और इनकी उम्र भी बढ़ाई जा सकती है।
#1
स्ट्रॉस को इस्तेमाल करने के बाद तुरंत धोएं
स्ट्रॉस का उपयोग करने के बाद इसे तुरंत धो लेना सबसे अच्छा तरीका है। इससे किसी भी प्रकार की गंदगी या कीटाणु नहीं टिकते और दुर्गंध भी नहीं होती है।
इसके लिए गर्म पानी और साबुन का इस्तेमाल करें, फिर इसे साफ पानी से धो लें। अगर आपके पास स्ट्रॉस साफ करने वाला ब्रश है तो उसका भी इस्तेमाल करें।
यह विशेष रूप से उन स्ट्रॉस के लिए फायदेमंद होता है, जो सिलिकॉन या स्टेनलेस स्टील के होते हैं।
#2
स्ट्रॉस को सुखाएं
स्ट्रॉस को धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह से सुखाना जरूरी है। नमी के कारण बैक्टीरिया पनप सकते हैं, इसलिए स्ट्रॉस को सुखाना अहम होता है।
इसके लिए आप उन्हें हवा में सुखा सकते हैं या फिर किसी साफ कपड़े से पोंछ सकते हैं।
अगर स्ट्रॉस में कोई छोटी सी सफाई की आवश्यकता हो तो उसे ब्रश से साफ करें। इससे वे ताजगी बनाए रखेंगे और लंबे समय तक सही रहेंगे।
#3
स्टोर करने का तरीका बदलें
स्ट्रॉस को सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। इन्हें हमेशा सूखे स्थान पर रखें और किसी बंद डिब्बे में रखें ताकि हवा न मिल सके।
अगर आपके पास स्ट्रॉस का खास केस है तो उसमें उन्हें रखें, वरना किसी सूती कपड़े में लपेटकर भी रख सकते हैं।
कभी भी गीली या नम जगह पर स्ट्रॉस को न रखें क्योंकि इससे उनमें फंगस या दुर्गंध आ सकती है।
#4
नियमित रूप से जांच करें
अपने रीयूजेबल स्ट्रॉस की नियमित रूप से जांच करना जरूरी है, खासकर अगर आपने उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया हो।
देखें कि कहीं उनमें कोई दरार या खराबी तो नहीं आई है। अगर कोई समस्या मिले तो उसे तुरंत ठीक करें या बदल दें।
इसके अलावा समय-समय पर उन्हें साफ करें और सूखे स्थान पर रखें। इससे वे लंबे समय तक सही रहेंगे और उनकी उम्र भी बढ़ेगी।
#5
अलग-अलग पेय के लिए अलग-अलग स्ट्रॉस का उपयोग करें
अलग-अलग पेय के लिए अलग-अलग प्रकार के रीयूजेबल स्ट्रॉस का उपयोग करना अच्छा होता है ताकि स्वाद या गंध एक-दूसरे में न मिले। जैसे कि अगर आप दूध वाले पेय पीते हैं तो उसके लिए अलग स्ट्रॉस रखें, वहीं जूस आदि के लिए भी अलग स्ट्रॉस का उपयोग करें।
इससे आपके सभी पेय का स्वाद सही रहेगा और कोई भी गंध या स्वाद एक-दूसरे में नहीं मिलेगी। इस तरह आप अपने रीयूजेबल स्ट्रॉस को ताजा और सुरक्षित रख सकते हैं।