सर्दियों के दौरान फेफड़ों को स्वस्थ रखने के तरीके

सर्दियों के दौरान फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 04:13 pm Nov 10, 202604:13 pm

क्या है खबर?

सर्दियों का मौसम फेफड़ों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इस दौरान कई बीमारियां फैलती हैं, जो फेफड़ों को कमजोर कर सकती हैं। सर्दियों में फ्लू, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां फेफड़ों को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा ठंड के कारण फेफड़ों में सूजन और संक्रमण भी हो सकता है। आइए आज हम आपको 5 आसान तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से सर्दियों में फेफड़ों को स्वस्थ रखा जा सकता है।