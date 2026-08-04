इनडोर पौधों को कम रोशनी में रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

पौधों को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर खाद देना जरूरी है। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट का उपयोग करें, जो पौधों को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करेगा। महीने में एक बार या दो बार पौधों को खाद दें।

इससे उनकी बढ़त बेहतर होगी और वे अधिक हरे-भरे दिखेंगे। इसके अलावा आप तरल खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जल्दी असर दिखाता है और पौधों को तेजी से बढ़ने में मदद करता है।