मानसून के दौरान खाने-पीने की चीजों को ताजा रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
मानसून के दौरान हवा में नमी का स्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे खाने-पीने की चीजों को खराब होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। यही कारण है कि मानसून के दौरान लोग अपने खाने-पीने की चीजों को ताजा बनाए रखने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं। आइए आज हम आपको खाने-पीने की चीजों को ताजा बनाए रखने के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से बच सकते हैं।
#1
सील बंद डिब्बे का करें इस्तेमाल
खाने-पीने की चीजों को मानसून के दौरान ताजा बनाए रखने के लिए सील बंद डिब्बे का इस्तेमाल करना बेहतर है।
दरअसल, मानसून में हवा में मौजूद नमी काफी बढ़ जाती है, जिससे खाने-पीने की चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं।
ऐसे में सील बंद डिब्बे में खाने-पीने की चीजों को रखने से नमी अंदर नहीं घुस पाती है और ये लंबे समय तक ठीक रहती हैं। यह तरीका अपनाकर आप अपनी चीजों को ताजा रख सकते हैं।
#2
खाने-पीने की चीजों को ठंडे स्थान पर रखें
खाने-पीने की चीजों को मानसून के दौरान ताजा बनाए रखने के लिए इन्हें ठंडे स्थान पर रखना सबसे अच्छा है।
हालांकि, कुछ लोग ऐसी चीजें जिनके लिए ठंडे स्थान की जरूरत नहीं होती है, उन्हें भी ठंडे स्थान पर रखकर रखते हैं।
ऐसे में आप भी उन चीजों को ठंडे स्थान पर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सब्जियों को ताजा रखने के लिए उन्हें भी ठंडे स्थान पर रखें।
#3
नमक का करें इस्तेमाल
नमक खाने में स्वाद ही नहीं बल्कि इसे लंबे समय तक ताजा बनाए रखने में भी मदद कर सकता है।
उदाहरण के लिए अगर आप सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखना चाहते हैं तो सब्जियों को धोने के बाद उन पर थोड़ा नमक छिड़क दें।
इससे सब्जियां लंबे समय तक ताजा रहेंगी, वहीं अगर आप दही को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो दही के बर्तन में थोड़ा नमक मिला दें।
#4
हल्दी आएगी काम
हल्दी का इस्तेमाल भी खाने-पीने की चीजों को ताजा रखने के लिए किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए अगर आप कटे हुए फलों को ताजा रखना चाहते हैं तो उन पर हल्दी का पेस्ट लगाएं। इससे फल ताजे बने रहेंगे।
इसके अतिरिक्त आप खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल को भी हल्दी के पेस्ट से साफ कर सकते हैं। हल्दी का यह उपयोग आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
#5
खाने-पीने की चीजों को साफ और सूखे स्थान पर रखें
खाने-पीने की चीजों को मानसून के दौरान ताजा बनाए रखने के लिए इन्हें साफ और सूखे स्थान पर रखना बहुत जरूरी है।
दरअसल, नमी से भरे स्थान पर खाना जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए खाने-पीने की चीजों को ऐसे स्थान पर रखें, जहां नमी न हो।
इसके अलावा खाने-पीने की चीजों को खुली हवा लगने वाली जगह पर रखें ताकि उनमें से नमी निकल जाए और ये लंबे समय तक ताजे बने रहें।