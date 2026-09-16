अपनी डाइट में बीजों को शामिल करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
बीजों में विटामिन-E, जिंक, आयरन और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे कई पोषक तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। हालांकि, लोग बीजों को सलाद या फिर दही के साथ खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीजों को कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि किन-किन तरीकों से बीजों को डाइट में शामिल किया जा सकता है।
#1
बीजों का पाउडर बनाकर करें सेवन
बीजों का पाउडर बनाकर इसे डाइट में शामिल करना एक अच्छा तरीका हो सकता है।
इसके लिए पहले खसखस, अलसी और कद्दू के बीज को अलग-अलग मिक्सर में डालकर पीस लें, फिर इन्हें एक कंटेनर में डालकर रख लें। अब आप इस पाउडर को दही, दूध, जूस या स्मूदी के साथ खा सकते हैं।
यह पाउडर आसानी से पच जाता है और आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व देता है।
#2
सलाद में बीज डालकर खाएं
सलाद में बीज डालकर खाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
इसके लिए पहले सलाद की सभी सब्जियों को बारीक काटें, फिर इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस, नमक, काली मिर्च और जैतून का तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस सलाद में थोड़ा-सा पिसा हुआ अलसी, खसखस और कद्दू के बीज डालें।
इन बीजों से सलाद का स्वाद बढ़ेगा और यह अधिक पौष्टिक भी बनेगा। इस तरह से सलाद का आनंद लें।
#3
स्मूदी में बीजों का करें इस्तेमाल
स्मूदी में बीजों का इस्तेमाल करना एक बढ़िया तरीका है।
इसके लिए अपने पसंदीदा फल जैसे केला, आम या अनार को मिक्सर में डालें और उसमें थोड़ा-सा दूध या पानी मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-सा पिसा हुआ अलसी, खसखस और कद्दू के बीज डालें। इससे आपकी स्मूदी न केवल स्वादिष्ट बनेगी बल्कि अधिक पौष्टिक भी होगी।
यह तरीका आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व देगा और आपको ऊर्जा से भरपूर रखेगा।
#4
ओट्स या दलिया में मिलाएं बीज
ओट्स या दलिया में बीज मिलाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
इसके लिए पहले ओट्स या दलिया को पानी या दूध में पकाएं, फिर इसमें थोड़ा-सा शहद मिलाएं। अब ऊपर से थोड़ा-सा पिसा हुआ अलसी, खसखस और कद्दू के बीज डालें। इससे आपका नाश्ता न केवल पौष्टिक बनेगा बल्कि स्वादिष्ट भी रहेगा।
यह तरीका आपके सुबह के नाश्ते को और भी खास बना देगा और आपको पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रखेगा।
#5
स्नैक्स में बीजों का करें इस्तेमाल
अगर आप हल्का-फुल्का कुछ खाते हैं तो उसमें भी बीजों को शामिल कर सकते हैं।
इसके लिए मूंगफली, बादाम, काजू आदि को भूनकर उसमें थोड़ा नमक, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डालकर मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-सा पिसा हुआ अलसी, खसखस और कद्दू के बीज मिलाएं।
इससे आपका स्नैक्स पौष्टिक बनेगा और आपको ऊर्जा से भरपूर रखेगा। इन सभी तरीकों से आप आसानी से अपनी डाइट में बीजों को शामिल कर सकते हैं।