अपनी डाइट में बीजों को शामिल करने के तरीके

अपनी डाइट में बीजों को शामिल करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 05:28 pm Sep 16, 202605:28 pm

क्या है खबर?

बीजों में विटामिन-E, जिंक, आयरन और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे कई पोषक तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। हालांकि, लोग बीजों को सलाद या फिर दही के साथ खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीजों को कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि किन-किन तरीकों से बीजों को डाइट में शामिल किया जा सकता है।