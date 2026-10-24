दालचीनी को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

सुबह की चाय में दालचीनी मिलाना एक बेहतरीन तरीका है। इससे न केवल चाय का स्वाद बढ़ेगा बल्कि यह सेहत के लिए भी फायदेमंद बनेगी।

आप अपनी नियमित चाय में थोड़ी सी दालचीनी पाउडर मिला सकते हैं या फिर दालचीनी की छड़ी का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी शरीर की सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी और पाचन तंत्र भी बेहतर रहेगा।

इसके अलावा यह आपके शरीर को ऊर्जा भी देगा और दिन की शुरुआत एक ताजगी भरे अनुभव से होगी।