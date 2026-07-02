रात को ज्यादा खाने की आदत सुधारने के तरीके

रात को ज्यादा खाने की आदत को सुधारने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 10:27 am Jul 02, 202610:27 am

क्या है खबर?

रात को ज्यादा खाने की आदत कई लोगों के लिए एक आम समस्या बन गई है। यह न केवल सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, बल्कि नींद की गुणवत्ता पर भी बुरा असर डालता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे असरदार तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप इस आदत को सुधार सकते हैं और बेहतर सेहत पा सकते हैं। इन तरीकों से आप न केवल वजन नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि बेहतर नींद भी ले सकते हैं।