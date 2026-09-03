कैट-काउ स्ट्रेच को बेहतर तरीके से करने के टिप्स

कैट-काउ स्ट्रेच को बेहतर बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 05:44 pm Sep 03, 202605:44 pm

क्या है खबर?

कैट-काउ स्ट्रेच एक लोकप्रिय योगासन है, जो रीढ़ की हड्डी को लचीला और मजबूत बनाता है। यह आसन न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप इस आसन को और भी प्रभावी बना सकते हैं। सही तरीके से अभ्यास करने पर कैट-काउ स्ट्रेच आपके शरीर को संतुलित और स्वस्थ रख सकता है। आइए जानें कि इस योगासन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।