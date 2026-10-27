बच्चों की स्क्रीन टाइम की आदतों को सुधारने के तरीके

बच्चों की स्क्रीन टाइम की आदतों को सुधारने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 10:20 am Oct 27, 202610:20 am

क्या है खबर?

बच्चों में स्क्रीन टाइम की आदतें बदलती जा रही हैं। कई माता-पिता इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि उनका बच्चा ज्यादा समय स्क्रीन के सामने न बिताए। इसके लिए अक्सर घर में बहसें होती रहती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप बिना किसी बहस के अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम कम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और उनकी आदतों में सुधार ला सकते हैं।