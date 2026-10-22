दिवाली पर अपने घर को रोशन करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

मोमबत्तियां भी दिवाली की सजावट में अहम भूमिका निभा सकती हैं। इन्हें आप अपने बैठक कक्ष, सोने के कमरे या नहाने के कमरे में रख सकते हैं। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी एक शांतिपूर्ण माहौल बनाती है जो आपको सुकून देती है।

आप अलग-अलग आकार और रंग की मोमबत्तियां चुन सकते हैं जो आपके घर की सजावट से मेल खाती हों। इन मोमबत्तियों की खुशबू भी आपके घर को ताजगी से भर देगी और एक खास अनुभव प्रदान करेगी।