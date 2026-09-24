त्योहारों से पहले बेहतर नींद पाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

सोने से पहले मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी देखने से बचें क्योंकि इनकी नीली रोशनी आपकी आंखों को प्रभावित करती है और नींद में बाधा डालती है।

कोशिश करें कि सोने से कम से कम एक घंटे पहले इन उपकरणों का उपयोग न करें।

इसके बजाय किताब पढ़ें या धीमी संगीत सुनें, जो आपकी मन को शांत करेगा और आपको अच्छी नींद आने में मदद करेगा। यह आदत आपके सोने के समय को और अधिक आरामदायक बना सकती है।