जंक फूड का सहारा लिए बिना वजन बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
अगर आपका वजन कम है तो यह आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है, खासकर अगर आप जंक फूड का सेवन करके वजन बढ़ाने की सोच रहे हैं तो यह एक गलत तरीका है। जंक फूड से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप बिना जंक फूड के वजन बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं।
#1
पौष्टिक आहार का सेवन करें
वजन बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको पौष्टिक आहार की जरूरत होती है।
अपने भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करें, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और स्वस्थ वसा से भरपूर हों, जैसे कि दूध, दही, फलियां, आलू, चावल और सूखे मेवे आदि। इन खाद्य पदार्थों से आपको जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और आपका वजन भी बढ़ेगा।
इसके अलावा हरी सब्जियों का सेवन भी करें ताकि आपका शरीर संतुलित पोषण प्राप्त कर सके।
#2
नियमित एक्सरसाइज करें
वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है।
नियमित एक्सरसाइज से आपकी मांसपेशियों का विकास होगा और शरीर में ताकत आएगी। वजन उठाने वाले एक्सरसाइज जैसे डंबल, बारबेल आदि करें ताकि मांसपेशियां मजबूत हों।
इसके अलावा दौड़ना, साइकिल चलाना या तैरना भी फायदेमंद होता है। इससे आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और वजन बढ़ाने में मदद मिलती है। नियमित एक्सरसाइज से आप स्वस्थ रहेंगे और आपका वजन भी बढ़ेगा।
#3
पर्याप्त नींद लें
नींद हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है, खासकर जब बात वजन बढ़ाने की आती है।
पर्याप्त नींद लेने से शरीर को आराम मिलता है और मांसपेशियां ठीक होती हैं। रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना जरूरी है ताकि शरीर पूरी तरह से तरोताजा हो सके।
इसके अलावा नींद से हार्मोनल संतुलन भी बेहतर होता है, जिससे भूख बढ़ती है और आप अधिक खाना खाते हैं, जिससे वजन बढ़ता है।
#4
पानी का ध्यान रखें
पानी पीना भी वजन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।
इसके अलावा नारियल पानी या ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं, जो पोषण से भरपूर होते हैं। इससे आपकी पाचन क्रिया बेहतर रहती है और भूख भी बढ़ती है। शरीर में पानी की सही मात्रा से ऊर्जा बनी रहती है।
#5
छोटे-छोटे भोजन करें
बड़े-बड़े भोजन करने की बजाय छोटे-छोटे भोजन करते रहें ताकि शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती रहे। दिन में 5-6 बार खाना खाने से आपकी भूख बनी रहती है और आप अधिक कैलोरी ले पाते हैं।
इस तरह इन सभी तरीकों को अपनाकर आप बिना जंक फूड का सहारा लिए अपने वजन को बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं।