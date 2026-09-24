त्योहारों के दौरान खुद को तरोताजा महसूस कराने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

त्योहारों की तैयारियों में अधिकतर लोग इतनी व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास अपनी सेहत के लिए भी समय नहीं होता। इससे उन्हें थकान और आलस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

इसे दूर करने के लिए अच्छी नींद लें। इसके लिए सोने से पहले मोबाइल और टीवी देखने से बचें और अपने बिस्तर को आरामदायक बनाएं।

अगर आप सोने से पहले दूध पीते हैं तो उसे भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें।