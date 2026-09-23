त्योहारों का आनंद लेने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं बढ़ेगा वजन

त्योहारों के दिन अक्सर लोग देर से उठते हैं और नाश्ता छोड़ देते हैं। ऐसा करने से आपका पाचन तंत्र धीमा हो जाता है और वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दिन की शुरुआत एक सेहतमंद नाश्ते से करें, जिसमें फल, दही या ओट्स शामिल हों।

इससे आपका पेट भरा रहेगा और आप दोपहर तक ज्यादा खाने से बच सकेंगे। नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर शामिल करें ताकि आपको लंबे समय तक भरे रहने का एहसास हो।