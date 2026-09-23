त्योहारों का आनंद लेने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं बढ़ेगा वजन
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम नजदीक है और इस दौरान लोग तरह-तरह के स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ उठाते हैं। ऐसे में वजन बढ़ने की चिंता सताने लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ आसान उपायों को अपनाकर आप त्योहारों का पूरा आनंद ले सकते हैं और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे, जिनसे आप त्योहारों के दौरान फिट रह सकते हैं और खुश भी।
#1
सुबह की शुरुआत सेहतमंद नाश्ते से करें
त्योहारों के दिन अक्सर लोग देर से उठते हैं और नाश्ता छोड़ देते हैं। ऐसा करने से आपका पाचन तंत्र धीमा हो जाता है और वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दिन की शुरुआत एक सेहतमंद नाश्ते से करें, जिसमें फल, दही या ओट्स शामिल हों।
इससे आपका पेट भरा रहेगा और आप दोपहर तक ज्यादा खाने से बच सकेंगे। नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर शामिल करें ताकि आपको लंबे समय तक भरे रहने का एहसास हो।
#2
छोटे-छोटे हिस्से में खाएं
त्योहारों के दौरान बड़े-बड़े थालों में खाने की सामग्री परोसी जाती हैं, जिससे मन नहीं रोक पाता। इसलिए बेहतर होगा कि आप छोटे-छोटे हिस्से में खाएं। इससे आपका पेट भरा रहेगा और आप ज्यादा खाने से बच सकेंगे।
इसके अलावा छोटे हिस्से में खाने से पाचन क्रिया भी सही रहती है और आपको भारीपन का एहसास नहीं होगा। इस तरीके से आप त्योहारों का पूरा आनंद ले सकते हैं बिना अपने स्वास्थ्य का ध्यान छोड़े।
#3
पानी पीते रहें
पानी पीना सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, खासकर त्योहारों के दौरान जब आप ज्यादा तैलीय और मसालेदार खाना खाते हैं।
पानी पीने से पाचन सही रहता है और शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं। कोशिश करें कि हर घंटे में कम से कम एक गिलास पानी जरूर पिएं।
इसके अलावा आप नींबू पानी या नारियल पानी भी पी सकते हैं, जो आपकी प्यास को बुझाने के साथ-साथ शरीर को तरोताजा भी रखेगा।
#4
हल्की कसरत करें
त्योहारों के दौरान व्यस्तता बढ़ जाती है, लेकिन थोड़ी समय निकालकर हल्की कसरत जरूर करें। इससे आपकी कैलोरी बर्न होंगी और आपको थकान भी कम महसूस होगी।
आप टहल सकते हैं या फिर कुछ योगासन कर सकते हैं। इससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा और आप ताजगी महसूस करेंगे।
इसके अलावा हल्की कसरत करने से आपका मन भी खुश रहेगा और आप त्योहारों का पूरा आनंद ले सकेंगे। नियमित कसरत से आपकी सेहत भी बेहतर होगी।
#5
मिठाइयों का सेवन संतुलित मात्रा में करें
त्योहारों पर मिठाइयों का सेवन होना तय है, लेकिन इसे संतुलित मात्रा में करना जरूरी है।
एक बार में ज्यादा मिठाई खाने की बजाय थोड़ी-थोड़ी मात्रा में समय-समय पर खाएं ताकि आपकी मिठाई की लालसा पूरी होती रहे। इससे आपका ब्लड शुगर स्तर भी स्थिर रहेगा और आपको भारीपन का एहसास नहीं होगा।
इसके अलावा आप घर पर बनी मिठाइयों का सेवन करें, जिसमें कम चीनी और ज्यादा सूखे मेवे शामिल हों।