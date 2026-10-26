खाने में बीन्स का आनंद लेने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

बीन्स की करी या ग्रेवी वाली सब्जी भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है।

इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और मसालों को भूनकर उसमें उबली हुई बीन्स डालें और धीमी आंच पर पकाएं। इसमें नारियल दूध मिलाकर इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है।

यह करी न केवल खाने में लाजवाब है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इसे चावल या रोटी दोनों के साथ परोसा जा सकता है।