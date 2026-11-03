छोटे बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना है तो अपनाएं ये 5 तरीके

गाने गाना और नाच-गाना करना बच्चों के लिए बहुत आनंददायक गतिविधियां होती हैं, जिनसे वे नए शब्द सीख सकते हैं। आप अपने बच्चे के साथ मिलकर गाने गाएं या उसे नाचने दें।

इससे उसका मनोबल बढ़ेगा और वह खुशी-खुशी नए शब्द याद करेगा।

इसके अलावा गाने और नाच-गाना करने से बच्चे का ध्यान आकर्षित रहेगा और वह उत्सुकता से भाषा सीखेगा। इस तरह से संगीत और नाच-गाना का उपयोग करके बच्चों की भाषा विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।