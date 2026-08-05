त्योहारों का मौसम आने वाला है? घर को रंगोली से सजाने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में त्योहारों की रौनक बढ़ाने के लिए लोग अपने घर के बाहर और अंदर रंगोली बनाते हैं। रंगोली घर की सुंदरता को बढ़ाने के साथ-साथ शुभता का भी प्रतीक मानी जाती है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे रंगोली के डिजाइनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने घर के लिए चुन सकते हैं और उन्हें आसानी से बना सकते हैं।
#1
फूलों से बनाए रंगोली
फूलों से रंगोली बनाना एक अच्छा तरीका हो सकता है।
इसके लिए आप अपनी पसंद के फूल चुन सकते हैं और उन्हें अपने घर के बाहर या अंदर की जगह पर सजाकर रंगोली बना सकते हैं।
आप फूलों को अलग-अलग आकार में काटकर या फूलों की पंखुड़ियों को बिछाकर रंगोली बना सकते हैं। इससे आपका घर बहुत ही आकर्षक और मनमोहक लगेगा।
#2
सिंदूर या हल्दी से बनाए रंगोली
सिंदूर या हल्दी से रंगोली बनाना एक पारंपरिक तरीका हो सकता है, जो खासकर शादी-ब्याह जैसे अवसरों पर बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए आप सिंदूर या हल्दी को अपने पसंदीदा डिजाइन में लगाकर रंगोली बना सकते हैं।
इसके अलावा आप इस तरह की रंगोली को और भी आकर्षक बनाने के लिए उसमें फूलों की पंखुड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी रंगोली और भी सुंदर लगेगी।
#3
रंगों से बनाए रंगोली
रंगों से रंगोली बनाना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है, जिसमें आप अपनी पसंद के रंगों का चयन करके उन्हें अलग-अलग डिजाइन में बना सकते हैं। इसके लिए बाजार से तैयार रंगोली पाउडर खरीद सकते हैं या फिर खुद से तैयार कर सकते हैं।
इसके अलावा आप इसमें सिंदूर, हल्दी आदि चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी रंगोली और भी आकर्षक लगेगी और आपका घर बहुत ही मनमोहक लगेगा।
#4
छोटे-छोटे आकारों में बनाए रंगोली
अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप छोटे-छोटे आकारों में रंगोली बना सकते हैं। इसके लिए बाजार से तैयार रंगोली पाउडर खरीद सकते हैं या फिर खुद से तैयार कर सकते हैं।
इसके अलावा आप इनमें डिजाइन बनाने के लिए किसी भी तरह की मदद ले सकते हैं। इन सरल तरीकों से आप अपने घर को त्योहारों के मौसम में सुंदर बना सकते हैं।