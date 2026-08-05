त्योहारों के दौरान ऐसे रंगों से सजाएं अपना घर

त्योहारों का मौसम आने वाला है? घर को रंगोली से सजाने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली 07:09 pm Aug 05, 202607:09 pm

क्या है खबर?

त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में त्योहारों की रौनक बढ़ाने के लिए लोग अपने घर के बाहर और अंदर रंगोली बनाते हैं। रंगोली घर की सुंदरता को बढ़ाने के साथ-साथ शुभता का भी प्रतीक मानी जाती है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे रंगोली के डिजाइनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने घर के लिए चुन सकते हैं और उन्हें आसानी से बना सकते हैं।