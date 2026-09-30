दरवाजे के गंदे मैट को साफ करने के तरीके

दरवाजे के गंदे मैट को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 06:02 am Sep 30, 202606:02 am

क्या है खबर?

घर के बाहर के मैट पहले आने वाले मेहमानों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं, वहीं घर के अंदर के मैट गंदगी और धूल को सोखते हैं, लेकिन समय के साथ इन पर भी दाग लग जाते हैं। ऐसे में इन मैट को साफ करने के लिए कुछ आसान और असरदार तरीके अपनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको घर के बाहर और अंदर के मैट को साफ करने के लिए 5 असरदार तरीके बताते हैं।