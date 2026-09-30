दरवाजे के गंदे मैट को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
घर के बाहर के मैट पहले आने वाले मेहमानों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं, वहीं घर के अंदर के मैट गंदगी और धूल को सोखते हैं, लेकिन समय के साथ इन पर भी दाग लग जाते हैं। ऐसे में इन मैट को साफ करने के लिए कुछ आसान और असरदार तरीके अपनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको घर के बाहर और अंदर के मैट को साफ करने के लिए 5 असरदार तरीके बताते हैं।
#1
वैक्यूम क्लीनर का करें इस्तेमाल
अपने गंदे मैट को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें। वैक्यूम क्लीनर से मैट की सतह पर जमी धूल और गंदगी आसानी से हटाई जा सकती है।
इसके लिए बस वैक्यूम क्लीनर को मैट पर हल्के हाथों से चलाएं। इससे न केवल मैट साफ हो जाएगा, बल्कि इसके जीवनकाल में भी वृद्धि होगी।
हर हफ्ते वैक्यूम क्लीनर से सफाई करने से मैट हमेशा नए जैसा दिखेगा और घर का माहौल भी साफ-सुथरा रहेगा।
#2
गर्म पानी और साबुन का मिश्रण बनाएं
गंदे मैट को साफ करने के लिए गर्म पानी और साबुन के मिश्रण का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके लिए सबसे पहले एक बाल्टी में गर्म पानी भरें, फिर उसमें कुछ बूँदें बर्तन धोने वाले लिक्विड डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को मैट पर डालकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद मैट को ब्रश से रगड़ें और धूप में सुखा दें।
इससे मैट पूरी तरह से साफ हो जाएगा और उसमें कोई भी दाग नहीं रहेगा।
#3
बेकिंग सोडा आएगा काम
बेकिंग सोडा एक प्राकृतिक क्लीनर है, जो गंदे मैट को साफ करने में मदद कर सकता है।
इसके लिए मैट पर बेकिंग सोडा छिड़कें और उसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वह गंदगी को सोख सके। इसके बाद मैट को हल्के हाथों से ब्रश करें या वैक्यूम क्लीनर से साफ करें।
इससे मैट की ताजगी बनी रहेगी और उसमें कोई भी बदबू नहीं होगी। यह तरीका पर्यावरण के अनुकूल भी है और मैट की उम्र बढ़ाता है।
#4
सिरका भी है कारगर
सिरका भी एक अच्छा उपाय हो सकता है, जो गंदे मैट को साफ करने में मदद करता है।
इसके लिए एक बाल्टी में पानी भरकर उसमें आधा कप सिरका मिलाएं। अब इस मिश्रण को मैट पर डालकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वह अच्छी तरह से काम कर सके। इसके बाद मैट को हल्के हाथों से ब्रश करें या वैक्यूम क्लीनर से साफ करें।
इससे मैट की ताजगी बनी रहेगी और उसमें कोई भी बदबू नहीं होगी।
#5
धूप में सुखाएं
मैट को साफ करने के बाद उसे धूप में सुखाना बहुत जरूरी है ताकि उसमें नमी न रहे और बदबू भी न आए।
इसके लिए मैट को धूप वाली जगह पर रखें और उसे कम से कम 2-3 घंटे तक धूप में रखें। इससे मैट पूरी तरह से सूख जाएगा और उसमें कोई भी गंध नहीं रहेगी।
इन तरीकों को अपनाकर आप अपने घर के बाहर और अंदर लगे हुए मैट को आसानी से साफ रख सकते हैं।