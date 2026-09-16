फोन पर ज्यादा समय बिताने की आदत को बदलने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

बैटरी खत्म होने का डर हमें हमेशा फोन पर लगाए रहने पर मजबूर करता है। अगर आपका फोन चार्जिंग पर लगा हुआ होगा तो आप उसे बार-बार चेक नहीं करेंगे।

इसके अलावा सोते समय भी फोन को चार्जर पर लगा दें और उसे बिस्तर के पास न रखें। इससे आपकी नींद भी खराब नहीं होगी और आप फोन पर कम समय बिताएंगे।

इसके साथ ही आपको अपने फोन की बैटरी खत्म होने की चिंता भी नहीं रहेगी।