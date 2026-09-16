फोन पर ज्यादा समय बिताने की आदत को बदलने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
आज के समय में फोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसके जरिए न केवल हम अपने काम करते हैं, बल्कि मनोरंजन भी पाते हैं। हालांकि, फोन पर ज्यादा समय बिताने से हमारी आंखों पर असर पड़ सकता है और नींद भी प्रभावित हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप फोन पर कम समय बिताकर अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
सूचनाएं बंद करें
फोन की सूचनाएं अक्सर हमें बार-बार फोन देखने पर मजबूर कर देती हैं।
अगर आप हर सूचना का जवाब तुरंत देंगे तो आपका फोन बार-बार बजता रहेगा और आप बार-बार उसे चेक करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इससे आपका समय बर्बाद होगा और आप अन्य जरूरी काम भी नहीं कर पाएंगे।
इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने फोन की सेटिंग में जाकर सूचनाएं बंद कर दें और केवल जरूरी ऐप्स की सूचनाएं ही चालू रखें।
#2
समय सीमा तय करें
अपने फोन पर समय सीमा तय करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितनी देर तक फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इसे कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं।
इसके लिए आप अपने फोन की सेटिंग में जाकर 'स्क्रीन टाइम' विकल्प चुन सकते हैं।
इसके अलावा आप अपने फोन में ऐप्स के लिए भी समय सीमा तय कर सकते हैं।
#3
फोन को चार्जर पर छोड़ दें
बैटरी खत्म होने का डर हमें हमेशा फोन पर लगाए रहने पर मजबूर करता है। अगर आपका फोन चार्जिंग पर लगा हुआ होगा तो आप उसे बार-बार चेक नहीं करेंगे।
इसके अलावा सोते समय भी फोन को चार्जर पर लगा दें और उसे बिस्तर के पास न रखें। इससे आपकी नींद भी खराब नहीं होगी और आप फोन पर कम समय बिताएंगे।
इसके साथ ही आपको अपने फोन की बैटरी खत्म होने की चिंता भी नहीं रहेगी।
#4
रुक-रुक कर देखें
फोन देखते हुए बीच-बीच में रुकना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। उदाहरण के लिए हर 30 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लें और इस दौरान आंखों को आराम दें।
आप चाहें तो आंखों को बंद करके या फिर ठंडे पानी से धोकर भी आराम दे सकते हैं। इससे आपकी आंखों की थकान कम होगी और आप फोन पर कम समय बिताएंगे।
इसके अलावा इससे आपकी आंखों की रोशनी भी सुरक्षित रहेगी।
#5
ध्यान भटकाने से बचें
फोन आते ही उसे उठाना जरूरी नहीं होता। अगर आपके पास कोई जरूरी काम नहीं है तो फोन को 'डू नॉट डिस्टर्ब' मोड पर रखें ताकि कोई भी कॉल या संदेश आए तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप उसे तुरंत चेक नहीं करेंगे।
इससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं और आप अन्य कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। इसके अलावा आप रात को भी इसी मोड का इस्तेमाल करें ताकि आपकी नींद खराब न हो।