त्योहारों को मनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, मनेगा पर्यावरण के अनुकूल
क्या है खबर?
हर साल की तरह इस बार भी त्योहारों का मौसम आ गया है। इस दौरान हम अपने घरों को सजाने से लेकर तरह-तरह के पकवान बनाने तक कई चीजें करते हैं। हालांकि, आजकल के आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन उन्होंने हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। आइए आज हम आपको त्योहारों को मनाने के 5 तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आपके समारोह सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बन सकते हैं।
#1
फूलों से सजाएं घर
फूलों का इस्तेमाल न केवल आपके घर को महकाएगा, बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी है। आप ताजे फूलों का उपयोग कर सकते हैं या फिर सूखे फूलों का विकल्प चुन सकते हैं।
सूखे फूलों से बनी सजावट के सामान लंबे समय तक चलते हैं और इन्हें दोबारा से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इनकी सुंदरता भी कम नहीं होती है।
इसके अलावा इनका इस्तेमाल घर के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है।
#2
प्लास्टिक का सामान खरीदने से बचें
त्योहारों के दौरान प्लास्टिक के सामानों की खपत बढ़ जाती है, जैसे कि प्लास्टिक के कप, प्लेट्स, गिलास आदि।
इनका इस्तेमाल करने से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है क्योंकि ये नष्ट होने में कई साल लगाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप प्लास्टिक के बजाय कांच, लकड़ी या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें।
इसके अलावा आप अपने मेहमानों के लिए भी इन बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हें बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है।
#3
एलईडी लाइट्स का करें इस्तेमाल
दिवाली पर कई लोग अपने घर को रोशनी से जगमगा देते हैं। इसके लिए वे अक्सर बल्ब और दीयों का इस्तेमाल करते हैं, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होते हैं।
इनकी बजाय आप एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कम बिजली खपत करती हैं और पर्यावरण के अनुकूल होती हैं।
इसके अलावा आप अपने घर की छत पर तार वाली लाइट्स भी लगा सकते हैं, जो बहुत सुंदर लगती हैं।
#4
प्लास्टिक बैग का न करें इस्तेमाल
प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कई लोग खरीदारी करते समय करते हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने सामान लाने के लिए कपड़े या जूट के बैग्स का इस्तेमाल करें। ये बैग्स लंबे समय तक चलते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
इसके अलावा आप पुराने कपड़ों से भी बैग बना सकते हैं, जो न केवल सुंदर दिखते हैं बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं।
#5
रीसाइकलिंग पर दें ध्यान
त्योहारों के बाद अक्सर लोग अपनी सजावट वाली चीजें फेंक देते हैं, जो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए बेहतर होगा कि आप इन चीजों को फिर से इस्तेमाल करें या किसी दूसरे काम में लगाएं।
उदाहरण के लिए अगर आपने कागज से बनी सजावट बनाई थी तो उसे काटकर अलग-अलग हिस्सों में बांटकर नए आर्टवर्क बनाने में इस्तेमाल करें।
इसी तरह आप अन्य चीजों को भी फिर से इस्तेमाल करके नए तरीके से उपयोग कर सकते हैं।