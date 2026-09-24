पर्यावरण अनुकूल त्योहार मनाने के तरीके

त्योहारों को मनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, मनेगा पर्यावरण के अनुकूल

लेखन अंजली 04:16 pm Sep 24, 202604:16 pm

क्या है खबर?

हर साल की तरह इस बार भी त्योहारों का मौसम आ गया है। इस दौरान हम अपने घरों को सजाने से लेकर तरह-तरह के पकवान बनाने तक कई चीजें करते हैं। हालांकि, आजकल के आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन उन्होंने हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। आइए आज हम आपको त्योहारों को मनाने के 5 तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आपके समारोह सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बन सकते हैं।