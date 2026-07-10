जरूरत से ज्यादा माफी मांगने की आदत

जरूरत से ज्यादा माफी मांगने की आदत को छोड़ने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन सयाली 06:31 pm Jul 10, 202606:31 pm

क्या है खबर?

कुछ लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा माफी मांगना एक आदत बन जाती है। यह आदत न केवल आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती है, बल्कि आपके रिश्तों पर भी नकारात्मक असर डालती है। अक्सर हम छोटी-छोटी बातों पर भी माफी मांग लेते हैं, चाहे वह हमारी गलती हो या न हो। इस लेख में हम कुछ आसान और प्रभावी तरीके जानेंगे, जिनसे आप इस आदत को सुधार सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं।