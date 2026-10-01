सर्दियों में सुस्ती को दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रहेंगे सक्रिय
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंड के कारण शारीरिक और मानसिक सुस्ती होना आम है। इस मौसम में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं, जिससे नींद की आदतें प्रभावित होती हैं। ठंड के कारण बाहर निकलने की इच्छा भी कम हो जाती है। ऐसे में अपने दिनचर्या को सक्रिय बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों में भी सुस्ती को दूर रख सकते हैं।
#1
सुबह की धूप लें
सुबह की धूप न केवल आपके मूड को अच्छा करती है, बल्कि आपके शरीर को जरूरी विटामिन-D भी प्रदान करती है। यह हड्डियों और शरीर की सुरक्षा के लिए अहम होता है।
यह तनाव को कम करने में भी मदद करता है। रोजाना सुबह 15-30 मिनट की धूप आपके शरीर को ऊर्जा देती है और आपको तरोताजा महसूस कराती है।
इसके अलावा यह नींद की गुणवत्ता को भी सुधारती है।
#2
हल्की कसरत करें
सुस्ती को दूर करने के लिए हल्की कसरत करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह आपके शरीर को गर्म रखता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। आप योग, स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं।
इससे आपका मन भी हल्का महसूस होगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे। नियमित कसरत करने से आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ती है और आप दिनभर सक्रिय रहते हैं।
इसके अलावा यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है।
#3
सही खान-पान रखें
सही खान-पान आपके शरीर को ऊर्जा देता है और सुस्ती को दूर करता है। ताजे फल, सब्जियां, नट्स और प्रोटीन युक्त आहार लें।
जंक फूड से परहेज करें क्योंकि इससे ऊर्जा स्तर गिर सकता है।
इसके अलावा हाइड्रेट रहना भी जरूरी है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। विटामिन-D और आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जो आपकी शरीर की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेंगे और आपको तरोताजा महसूस कराएंगे।
#4
नींद का ध्यान रखें
पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है ताकि आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके। सोने और जागने का एक निश्चित समय निर्धारित करें ताकि आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाए।
सोने से पहले मोबाइल या टीवी देखने से बचें। हल्का संगीत सुनें या ध्यान करें, जिससे आपकी नींद अच्छी आएगी।
इसके अलावा सोने से पहले किताब पढ़ना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो आपके मन को शांत करेगा और आपको बेहतर नींद देगा।
#5
सामाजिक गतिविधियों में भाग लें
दोस्तों या परिवार वालों के साथ समय बिताना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी मनोदशा बेहतर होती है और आप अकेलापन महसूस नहीं करते।
आप किसी क्लब में शामिल हो सकते हैं या ऑनलाइन बातचीत का सहारा ले सकते हैं।
इन तरीकों को अपनाकर आप सर्दियों में भी सक्रिय रह सकते हैं और अपनी सुस्ती को दूर रख सकते हैं।