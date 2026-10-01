सर्दियों में सुस्ती को दूर करने के तरीके

सर्दियों में सुस्ती को दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रहेंगे सक्रिय

लेखन अंजली 06:30 pm Oct 01, 202606:30 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में ठंड के कारण शारीरिक और मानसिक सुस्ती होना आम है। इस मौसम में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं, जिससे नींद की आदतें प्रभावित होती हैं। ठंड के कारण बाहर निकलने की इच्छा भी कम हो जाती है। ऐसे में अपने दिनचर्या को सक्रिय बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों में भी सुस्ती को दूर रख सकते हैं।