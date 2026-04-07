कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रहेगा फायदा

कंप्यूटर विजन सिंड्रोम (CVS) एक आम समस्या है, जो लंबे समय तक कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करने से होती है। इससे आंखों में दर्द, धुंधला दिखना और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप इस समस्या से बच सकते हैं और अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने काम को आरामदायक बना सकते हैं।

#1 स्क्रीन से दूरी बनाए रखें कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी आंखों की दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। स्क्रीन को इस तरह से सेट करें कि वह आपकी आंखों से लगभग 20-30 इंच दूर हो। इससे आपकी आंखों पर कम दबाव पड़ेगा और आप लंबे समय तक आराम से काम कर सकेंगे। इसके अलावा स्क्रीन की ऊंचाई को इस तरह सेट करें कि आपको ऊपर देखने की जरूरत न पड़े। इससे आपकी गर्दन और आंखें दोनों ही आरामदायक रहेंगी।

#2 ब्रेक लें और आंखों को आराम दें लंबे समय तक लगातार काम करने से आंखों में थकान हो सकती है, इसलिए हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें और किसी दूर वस्तु को देखें। इससे आपकी आंखों की पेशियों को आराम मिलेगा और थकान कम होगी। इस प्रक्रिया को 20-20-20 नियम कहा जाता है। इसके अलावा हर घंटे में एक छोटा ब्रेक लें और अपनी आंखों को बंद करके कुछ सेकंड आराम दें। इससे आपकी आंखों की थकान कम होगी।

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#3 सही रोशनी का करें इस्तेमाल कंप्यूटर पर काम करते समय सही रोशनी बहुत जरूरी होती है। कमरे में अच्छी रोशनी होनी चाहिए ताकि आंखों पर ज्यादा दबाव न पड़े। प्राकृतिक रोशनी सबसे अच्छी होती है, इसलिए दिन के समय खिड़कियों के पास बैठें या फिर लैपटॉप को ऐसी जगह रखें जहां पर सूरज की रोशनी सीधे न पड़े। अगर प्राकृतिक रोशनी न हो तो हल्की पीली रोशनी का इस्तेमाल करें, जो आंखों पर कम असर डाले।

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#4 स्क्रीन की चमक और कंट्रास्ट सेटिंग्स को एडजस्ट करें अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की चमक और कंट्रास्ट सेटिंग्स को इस तरह सेट करें कि वे आपकी आंखों के लिए आरामदायक हों। बहुत तेज चमक आंखों को थका सकती है इसलिए इसे कम रखें। वहीं कंट्रास्ट ऐसा रखें जिससे टेक्स्ट साफ दिखे और आंखों पर दबाव न पड़े। इसके लिए आप स्क्रीन फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चमक को अपने आप एडजस्ट करते रहते हैं। इससे आपकी आंखों को कम थकान होगी।