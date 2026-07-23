सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहने के तरीके

सोशल मीडिया पर सुरक्षा के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रहेंगे सुरक्षित

लेखन अंजली 01:04 pm Jul 23, 202601:04 pm

क्या है खबर?

आजकल सोशल मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है, जहां हम अपने विचार, तस्वीरें और यादें साझा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी कभी-कभी हमारे लिए ही परेशानी का कारण बन सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सोशल मीडिया पर सुरक्षित रह सकते हैं और अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं।