छोटे बच्चों में अच्छी खाने की आदतें विकसित करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन देना बेहद जरूरी है। फल, सब्जियां, अनाज और दूध जैसे खाद्य पदार्थों को उनके खाने में शामिल करें।

इन चीजों में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर होता है, जो बच्चों के विकास के लिए जरूरी होते हैं।

इसके अलावा इनका सेवन उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और उन्हें बीमारियों से बचाता है। बच्चों को इन पोषक तत्वों से भरपूर भोजन देने से वे स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रहते हैं।