त्योहारों के मौसम में स्मार्ट तरीके से खरीदारी करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम आते ही कई कंपनियां और ऑनलाइन स्टोर अपने उत्पादों पर भारी छूट देने लगते हैं और इस समय में आपको कई आकर्षक ऑफर मिलते हैं। ऐसे में कई लोग बिना सोचे-समझे खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन आप इस तरह की गलती करने से बचें। आइए आज हम आपको 5 तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप त्योहारों के मौसम में खरीदारी करते समय समझदारी से काम ले सकते हैं।
#1
पहले से तैयार रखें अपनी सूची
त्योहारों के मौसम में खरीदारी करने से पहले एक सूची तैयार कर लें कि आपको क्या-क्या खरीदना है। इससे आपको बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा सूची बनाने से आप अपने खर्च के अनुसार खरीदारी कर सकते हैं और बेवजह के खर्चों से बच सकते हैं।
सूची के जरिए आप अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दे सकते हैं और समय की बचत भी कर सकते हैं।
#2
खर्च की योजना बनाएं
बिना खर्च की योजना बनाए खरीदारी करना बड़ी गलती हो सकती है। त्योहारों के मौसम में कई लोग आकर्षक ऑफर्स के चक्कर में आकर ज्यादा खर्च कर लेते हैं।
इससे बचने के लिए पहले से ही एक तय खर्च की योजना बनाएं और उसी के अनुसार खरीदारी करें। इससे न केवल आपके खर्च पर नियंत्रण रहेगा, बल्कि आप बेवजह के खर्चों से भी बच सकेंगे।
इसके अलावा इससे आपको अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।
#3
तुलना करें
किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसकी कीमत और गुणवत्ता की तुलना जरूर करें। आजकल कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आपको एक ही चीज के कई विकल्प मिल जाएंगे।
ऐसे में आपको सबसे अच्छा विकल्प चुनने में आसानी होगी। इसके लिए आप अलग-अलग वेबसाइट्स या दुकानों पर जाकर देख सकते हैं कि कौन-सी चीज आपकी जरूरतों और खर्च के अनुसार सबसे अच्छी है। इससे आप बेवजह पैसे खर्च करने से बच सकते हैं।
#4
ऑफर्स और छूट का पूरा फायदा उठाएं
त्योहारों के मौसम में मिलने वाले ऑफर्स और छूट का पूरा फायदा उठाना बहुत जरूरी है। जब भी कोई ऑफर या छूट मिले तो उसे ध्यान से पढ़ें और समझें कि क्या वाकई वह आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है या नहीं।
कई बार कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फर्जी ऑफर देती हैं, इसलिए हर ऑफर की सही जानकारी रखें। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड या किस्तों की योजनाओं का सही इस्तेमाल करें।
#5
खरीदारी करने का सही समय चुनें
त्योहारों के मौसम में भीड़भाड़ काफी होती है, इसलिए खरीदारी करने का सही समय चुनना बहुत जरूरी है।
कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी या देर रात को खरीदारी करें जब लोग कम हों। इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा बल्कि आप बिना किसी तनाव के आराम से खरीदारी कर पाएंगे।
इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं तो काम के समय के बाद या किसी छुट्टी वाले दिन का चयन करें।