सब्जियों को स्टोर करने के लिए अपनाएं ये 5 स्मार्ट टिप्स, लंबे समय तक रहेंगी ताजी
क्या है खबर?
सब्जियां हमारे खाने का एक जरूरी हिस्सा हैं और इन्हें सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है ताकि ये जल्दी खराब न हों। अक्सर हम सब्जियों को ठंडे स्थान पर रखते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां ठंडे में रखने पर खराब हो जाती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं और उनका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं।
#1
आलू को ऐसे करें स्टोर
आलू को हमेशा अंधेरी जगह पर रखें। धूप में रखने से ये जल्दी खराब हो जाते हैं।
आलू को एक कागज या कपड़े में लपेटकर एक टोकरी में रखें ताकि हवा पास होती रहे और ये लंबे समय तक ताजे रहें।
कभी भी आलू को ठंडे स्थान पर न रखें क्योंकि ठंड से इनमें काले धब्बे पड़ सकते हैं और इनका स्वाद भी खराब हो सकता है। इस तरह आप आसानी से आलू को स्टोर कर सकते हैं।
#2
प्याज को ऐसे करें स्टोर
प्याज को हवा वाली जगह पर रखें ताकि इनमें नमी न बनी रहे और ये लंबे समय तक खराब न हों। इन्हें किसी सूती कपड़े या पेपर बैग में रख सकते हैं।
अगर आप प्याज को ठंडे स्थान पर रखते हैं तो इन्हें एक ढक्कन वाले कंटेनर में रखें ताकि इनका स्वाद और गंध बाकी चीजों पर न पड़े। ध्यान रखें कि प्याज को कभी भी आलू के साथ न रखें क्योंकि इससे दोनों जल्दी खराब हो सकते हैं।
#3
टमाटर को ऐसे करें स्टोर
टमाटर को हमेशा कमरे के तापमान पर एक टोकरी या किसी कंटेनर में रखें। इन्हें ठंडे स्थान पर रखने से इनका स्वाद खराब हो सकता है और ये जल्दी सड़ सकते हैं।
अगर टमाटर बहुत पके हुए लग रहे हैं तो उन्हें सलाद में डालने से पहले उबालकर या भूनकर इस्तेमाल करें ताकि उनका स्वाद बना रहे। इस तरह आप आसानी से टमाटर को स्टोर कर सकते हैं।
#4
हरी सब्जियों को ऐसे करें स्टोर
हरी सब्जियां जैसे पालक, धनिया आदि को हमेशा नमी रहित जगह पर रखें ताकि इनमें फफूंदी न लगे। इन्हें किसी सूती कपड़े में लपेटकर ठंडे स्थान की सबसे ठंडी जगह पर रखें।
इससे इनकी ताजगी बनी रहती है और ये लंबे समय तक खराब नहीं होती।
हरी सब्जियों को कभी भी प्लास्टिक बैग में न रखें क्योंकि इससे उनमें नमी बन जाती है और फफूंदी लग सकती है। इस तरह आप आसानी से हरी सब्जियों को स्टोर कर सकते हैं।
#5
गाजर और शिमला मिर्च को ऐसे करें स्टोर
गाजर को हमेशा पानी में डूबा कर रखें या किसी खड़े कंटेनर में खड़ी करके रखें ताकि इनमें नमी बनी रहे और ये लंबे समय तक खराब न हों।
शिमला मिर्च को कभी भी आलू के साथ न रखें क्योंकि इससे इनमें नमी बन जाती है और फफूंदी लग सकती है। इन्हें किसी सूती कपड़े में लपेटकर रखें या किसी अलग कंटेनर में रखें ताकि इनकी ताजगी बनी रहे।