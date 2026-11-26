हरी सब्जियां जैसे पालक, धनिया आदि को हमेशा नमी रहित जगह पर रखें ताकि इनमें फफूंदी न लगे। इन्हें किसी सूती कपड़े में लपेटकर ठंडे स्थान की सबसे ठंडी जगह पर रखें।

इससे इनकी ताजगी बनी रहती है और ये लंबे समय तक खराब नहीं होती।

हरी सब्जियों को कभी भी प्लास्टिक बैग में न रखें क्योंकि इससे उनमें नमी बन जाती है और फफूंदी लग सकती है। इस तरह आप आसानी से हरी सब्जियों को स्टोर कर सकते हैं।