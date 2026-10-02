रात को सोने से पहले इन 5 स्किन केयर आदतों को अपनाएं, त्वचा रहेगी स्वस्थ

रात को सोने से पहले सबसे पहला कदम है अपने चेहरे को अच्छे से धोना। यह जरूरी है ताकि दिनभर की गंदगी, धूल और मेकअप के कण आपकी त्वचा पर न रहें।

इसके लिए हल्के साबुन या चेहरे धोने वाले उत्पाद का उपयोग करें, जो आपकी त्वचा के प्रकार के अनुसार हो।

गुनगुने पानी का उपयोग करें ताकि रोमछिद्र खुल सकें और त्वचा गहराई से साफ हो सके। इसके बाद ठंडे पानी से धोकर त्वचा को ताजगी मिलेगी।