अपने नाश्ते को हृदय के अनुकूल बनाने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके

चीनी का अधिक सेवन करने से वजन बढ़ता है और यह डायबिटीज का कारण बन सकता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अपने नाश्ते में चीनी का उपयोग कम करें।

आप शहद या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो प्राकृतिक मिठास देते हैं और सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।

इसके अलावा आप अपने नाश्ते में बिना चीनी वाले फल या सूखे मेवे भी शामिल कर सकते हैं, जो स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं।