मानसून के दौरान आंत को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके

मानसून में पानी के गंदा होने की संभावना अधिक होती है, जिससे दस्त, टायफाइड और पीलिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में साफ पानी का सेवन करें।

इसके अलावा इस मौसम में गंदे हाथों से खाना खाने से बचें और हाथों को अच्छे से धोकर ही कुछ खाएं।

साथ ही बाहर से खरीदी गई किसी भी चीज को खाने से पहले उसे अच्छे से धो लें। इससे पाचन ठीक रहेगा।