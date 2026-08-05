मानसून के दौरान आंत को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके
क्या है खबर?
मानसून के दौरान आंत को संक्रमण और बीमारियों से बचाए रखना जरूरी है क्योंकि इस मौसम में नमी और कीटाणुओं के कारण आंत में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा मानसून में कई लोग पानी और खाने से जुड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून में अपनी आंत को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
पानी का सेवन करें
मानसून में पानी के गंदा होने की संभावना अधिक होती है, जिससे दस्त, टायफाइड और पीलिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में साफ पानी का सेवन करें।
इसके अलावा इस मौसम में गंदे हाथों से खाना खाने से बचें और हाथों को अच्छे से धोकर ही कुछ खाएं।
साथ ही बाहर से खरीदी गई किसी भी चीज को खाने से पहले उसे अच्छे से धो लें। इससे पाचन ठीक रहेगा।
#2
आंत के लिए फायदेमंद खाद्य पदार्थों का सेवन
आंत के लिए फायदेमंद खाद्य पदार्थ आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और पाचन को सुधारने में मदद करते हैं।
मानसून के दौरान इनका सेवन करने से आंत को संक्रमण और बीमारियों से बचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए दही और लस्सी जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इससे आंत की सेहत बनी रहती है और पाचन ठीक रहता है।
#3
सफाई का रखें खास ख्याल
मानसून में सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने हाथों को अच्छे से धोएं, खासकर जब आप खाना बनाने या खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं।
इसके अलावा सब्जियों और फलों को पानी से धोकर खाना चाहिए ताकि उनमें मौजूद कीटाणु और बैक्टीरिया खत्म हो सकें।
साथ ही खाने को पकाने से पहले और बाद में बर्तन, चम्मच और अन्य उपकरणों को साफ करना न भूलें।
#4
गर्म पानी का सेवन करें
मानसून के दौरान गर्म पानी का सेवन करना भी फायदेमंद हो सकता है। गर्म पानी शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है और पाचन को सुधारता है।
इसके अलावा यह आंत को संक्रमण और बीमारियों से बचाता है। आप चाहें तो गर्म पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर भी पी सकते हैं, इससे आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
#5
आंत के लिए फायदेमंद सप्लीमेंट्स का भी लें सहारा
अगर आपके लिए आंत के लिए फायदेमंद खाद्य पदार्थों का सेवन करना मुश्किल हो तो आंत के लिए फायदेमंद सप्लीमेंट्स का सहारा भी ले सकते हैं।
ये सप्लीमेंट्स आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं और पाचन को सुधारते हैं। मानसून के दौरान इनका सेवन करने से आंत को संक्रमण और बीमारियों से बचाया जा सकता है।
हालांकि, इन्हें लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें ताकि आपको किसी तरह की समस्या न हो।