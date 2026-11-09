बच्चों के कमरे को साफ-सुथरा रखने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके

बच्चों को सफाई करना उबाऊ न लगे, बल्कि इसे एक मजेदार गतिविधि बनाएं। आप उनके साथ खेल-खेल में यह सिखा सकते हैं कि कैसे सामान सही जगह पर रखना है।

उदाहरण के लिए, एक टाइमर सेट करें और देखें कौन सबसे जल्दी अपना कमरा साफ कर सकता है या कौन सबसे ज्यादा खिलौने सही जगह पर रख सकता है।

इस तरह बच्चे सफाई को एक खेल की तरह लेंगे और इसे मजेदार बनाएंगे।