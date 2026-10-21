बालों की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके, चमकदार लगेंगे बाल

गर्म पानी बालों के प्राकृतिक तेल को खत्म कर सकता है, जिससे वे रूखे हो जाते हैं। इसलिए हमेशा गुनगुने पानी का ही उपयोग करें। यह आपके सिर को साफ रखता है और बालों में नमी बनाए रखता है।

गुनगुने पानी से बाल धोने पर वे मुलायम और चमकदार दिखते हैं।

इसके अलावा गुनगुने पानी से बालों की जड़ों में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है, जिससे बाल मजबूत बनते हैं और उनकी टूटने की संभावना कम होती है।