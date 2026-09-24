त्योहारों के दौरान खुद को हाइड्रेट रखने के लिए अपनाएं ये 5 सरल टिप्स
क्या है खबर?
अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा होता है। इस बार नवरात्रि और दशहरा का त्योहार भी अक्टूबर में ही है। ऐसे में त्योहारों का मजा लेने के साथ खुद को हाइड्रेट रखना भी जरूरी है क्योंकि त्योहारों के दौरान अधिकतर लोग मीठे और तले खाद्य पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। आइए आज हम आपको खुद को हाइड्रेट रखने के कुछ आसान तरीके बताते हैं।
#1
अपने पास हमेशा रखें पानी की बोतल
त्योहारों के दौरान आपको कहीं भी जाना पड़े तो अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखें।
अगर आप बाहर हैं और पानी की बोतल नहीं रखी है तो किसी भी दुकान से एक बोतल पानी खरीदकर पिएं।
घर पर भी रहेंगे तो अपने पास एक पानी की बोतल रखें और उसे समय-समय पर भरते रहें। इस तरह आप खुद को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ पेट को भी भरा हुआ रख सकेंगे।
#2
नारियल पानी का करें सेवन
त्योहारों के दौरान खुद को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी का सेवन भी जरूर करें।
नारियल पानी में पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन्स होते हैं, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त इसमें कम कैलोरी होती है, जो वजन नियंत्रित करने में सहायक है। साथ ही नारियल पानी का सेवन शरीर को तरोताजा रखने में भी मदद करता है। यह सेहत के लिए फायदेमंद होता है।
#3
मीठे पेय का न करें सेवन
त्योहारों के दौरान मीठे पेय जैसे ठंडे पेय और अन्य पेय का सेवन न करें।
इन पेय में नमक, शक्कर और अप्राकृतिक फ्लेवर होते हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसलिए इनकी बजाय नारियल पानी, फलों का रस या नींबू पानी का सेवन करें।
इन पेय में पोषक तत्व होते हैं, जो न केवल आपको ताजगी देंगे, बल्कि शरीर को साफ करने में भी मदद करेंगे। यह सेहत के लिए बेहतर विकल्प होते हैं।
#4
मीठे खाद्य पदार्थों का कम करें सेवन
त्योहारों के दौरान मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करना तो लाजमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना मन करें उतना मीठा खा लें।
मीठे खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए मीठे खाद्य पदार्थों का सीमित मात्रा में ही सेवन करें।
बेहतर होगा कि आप घर पर बने मीठे व्यंजनों का ही सेवन करें क्योंकि बाजार के मीठे व्यंजनों में अप्राकृतिक चीजें मौजूद होती हैं।
#5
तरबूज और खरबूज जैसे फलों को अपनी डाइट में करें शामिल
तरबूज और खरबूज जैसे फल प्राकृतिक रूप से हाइड्रेटिंग होते हैं।
इन फलों में विटामिन-C, विटामिन-A, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को ठंडक प्रदान करने के साथ हाइड्रेट रखने में मदद कर सकते हैं।
इनमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर में पानी के स्तर को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं। इसलिए त्योहारों के दौरान इन फलों का सेवन जरूर करें। यह सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।