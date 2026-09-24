त्योहारों के दौरान खुद को ऐसे रखें हाइड्रेट

त्योहारों के दौरान खुद को हाइड्रेट रखने के लिए अपनाएं ये 5 सरल टिप्स

लेखन अंजली 01:54 pm Sep 24, 202601:54 pm

क्या है खबर?

अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा होता है। इस बार नवरात्रि और दशहरा का त्योहार भी अक्टूबर में ही है। ऐसे में त्योहारों का मजा लेने के साथ खुद को हाइड्रेट रखना भी जरूरी है क्योंकि त्योहारों के दौरान अधिकतर लोग मीठे और तले खाद्य पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। आइए आज हम आपको खुद को हाइड्रेट रखने के कुछ आसान तरीके बताते हैं।